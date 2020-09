Deudores hipotecarios UVA podrán negociar con los bancos hasta julio

El Gobierno nacional extendió hasta el 31 de enero el congelamiento de las cuotas de los créditos otorgados por los bancos en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA).

Al reglamentar el decreto, el dato llamativo resultó en la obligación que imponen desde ahora y hasta el 31 de julio de 2022 a abrir una suerte de “mesa de diálogo” entre tomadores de créditos y entidades bancarias para reacomodar los valores a pagar, para que no superen el 35 por ciento de los ingresos.

El artículo 4 dispone que desde la medianoche de este 25 de septiembre y hasta el 31 de julio de 2022, las entidades financieras deberán habilitar una instancia para considerar la situación de aquellos clientes que acrediten que el importe de la cuota a abonar supera el 35 por ciento de sus ingresos actuales.

Y establece que las cuotas de créditos hipotecarios que recaigan sobre inmuebles destinados a vivienda única y deban pagarse entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de julio de 2022 no podrán superar el valor determinado en un esquema de convergencia elaborado por el Poder Ejecutivo.

La norma prorroga hasta febrero de 2021 el inicio del pago de las deudas por diferencia de precio en los mismos términos y condiciones, y hasta el 31 de enero de 2021 para las deudas por falta de pago.

Por otra parte, “se extiende la mediación obligatoria por el plazo de seis meses, a partir del 30 de marzo de 2021, y la suspensión establecida con anterioridad”.

Congelamiento

Entre otras cuestiones, esto implica prolongar el congelamiento del valor de las cuotas de créditos hipotecarios hasta el 31 de enero próximo, con lo que seguirá vigente el de marzo de este año, cuando se dictó la emergencia sanitaria en todo el país.

También dispone suspender las ejecuciones hasta la misma fecha, sean “hipotecarias, judiciales o extrajudiciales”.

La norma, además, alcanza a los “lanzamientos ya ordenados” y que no se hubiesen llevado a cabo.

Igual medida y por el mismo plazo (hasta el 31 de enero) se aplicará a las ejecuciones correspondientes a créditos prendarios actualizados por Unidad de Valor Adquisitivo (UVA).

“Transformarlos en hipotecas viables”

Los tomadores de créditos hipotecarios UVA -agrupados bajo la denominación de Hipotecados UVA Autoconvocados- pidieron al Gobierno nacional que implemente una reestructuración en esos préstamos, de manera de convertirlos en "hipotecas viables" que puedan ser abonadas, con cuotas accesibles.

"El Gobierno cuenta con las herramientas para encarar una reestructuración de estos créditos y transformarlos en hipotecas viables con cuotas accesibles que permitan a los hipotecados salir del sobreendeudamiento", señaló el colectivo en un comunicado.

"De no brindarse una pronta solución, miles de hipotecados correrán el riesgo de perder sus viviendas como consecuencia de que las cuotas se tornarán impagables", agregaron.

En el comunicado afirmaron que son más de 105.000 las familias que obtuvieron los créditos hipotecarios en UVA indexados por inflación, entre los años 2016 y 2019.

La entidad de autoconvocados reconoció que el Gobierno nacional arbitró en los meses previos una serie de medidas para auxiliar a los hipotecados UVA, como el congelamiento de las cuotas y la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el Banco Central habilitó la posibilidad de diferir pagos hacia el final de la vida de los créditos.

No obstante, remarcaron que "el congelamiento decretado por el Gobierno no frenó la indexación de la UVA, cuyo valor varía día a día por efecto de la inflación" y cuya actualización deberá ser abonada cuando finalice el congelamiento.

Anticiparon que en los últimos días del corriente mes, "los hipotecados comenzarán a recibir los avisos de las cuotas que vencen en octubre las cuales llegarán con un incremento del 30 % para aquellos que ingresaron al congelamiento dispuesto por este gobierno".

A modo de ejemplo señalaron que una cuota de $ 23.800 saltaría a $ 30.700 y que en algunos casos el incremento sería de hasta 60%.

Este último caso es el de los tomadores que ingresaron también al congelamiento implementado en el último tramo de la administración anterior.