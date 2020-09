Coronavirus en Junín: se registraron 53 nuevos casos y ya son 1041 los contagiados

La Secretaría de Salud confirmó ayer que se registraron 42 nuevos casos de coronavirus en Junín, de 69 muestras analizadas. Además, se sumaron 11 casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico de acuerdo al nuevo protocolo.

Del total, 17 casos son por contacto estrecho, 3 son personal de salud, 2 son personas de las fuerzas y 31 tienen nexo en estudio.

Asimismo, hay 64 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios (y dos no residentes) y 1003 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 1613 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 401 juninenses contagiados activos (1041 desde el 20 de marzo) y 6 confirmados no residentes. También se registran 25 personas fallecidas de Junín y 6 no residentes. Por otro lado, ya ya se han recuperado 616 vecinos de nuestra ciudad desde que se desató la pandemia.

Se informó además que ayer 59 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19; y que se sumaron 88 sospechosos de los cuales 11 son contactos estrechos de pacientes Covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos.

Cabe recordar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron desde el área de Salud.

Las cifras en la Ciudad

Aislados preventivos: 1003.

Sospechosos: 64.

Sospechosos no residentes (hospitalizados en Junín): 2.

Confirmados: 401.

Confirmados no residentes (hospitalizados en Junín): 6.

Recuperados: 616.

Recuperados no residentes (hospitalizados en Junín): 15.

Descartados: 2495.

Fallecidos: 25.

Cumplieron aislamiento preventivo: 1613

Bragado

El reporte epidemiológico correspondiente a este sábado trajo un poco de calma a la situación sanitaria de Bragado: se registraron dos nuevos positivos de coronavirus y ningún contagio por nexo epidemiológico. Con estas cifras, ahora son 1100 los casos desde el inicio de la pandemia.

Además, se registraron 12 altas médicas y solo restan 16 hisopados pendientes. Actualmente hay 299 pacientes activos, 43 de ellos están internados en el Hospital.

De las 28 muestras que se recibieron ayer, 26 dieron negativas, lo que marca una clara mejoría en el control del brote de contagios. Aun así, en el UTI hay dos personas con asistencia respiratoria.

En la Provincia

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 394.435 tras confirmarse 5.600 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó ayer el ministerio de Salud provincial.

Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollán, se registraron 2.248 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 321.790 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

En el territorio bonaerense fallecieron 12.585 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo último. Del total de contagiados, el 50,8% son hombres, 48,8% mujeres y hay 0,4% "sin datos".

Sobre la totalidad de los casos, el 71,2% corresponde a contagios comunitarios; 13,3% fue por contacto estrecho con casos confirmados; en 9% está en investigación la causa; y 5.5% corresponde a trabajadores de salud, indicó el informe oficial.