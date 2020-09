Juntos por el Cambio pide “programar el regreso de las clases presenciales”

Concejales de Juntos por el Cambio se manifestaron en favor del regreso de la educación presencial, en discordancia con los gremios, que en una nota publicada ayer por Democracia aseguraron que “no están dadas las condiciones sanitarias” para la vuelta a la presencialidad, e incluso sugirieron que el año próximo el ciclo lectivo podría mantener “la dinámica actual” de clases virtuales.

La edil radical Cristina Cavallo afirmó: “Necesitamos poner a la educación presencial como prioridad, en el centro de la agenda pública”.

Y agregó: “Debemos considerar que la educación es una actividad esencial, declararla como tal es asumir la voluntad política de asegurar este derecho constitucional a niños, niñas y adolescentes en este contexto”.

Y analizó que “se trata de un imperativo ético, asumiendo la emergencia educativa como una propuesta concreta de acción que tiene que ver con una apertura por turnos en función de protocolos sanitarios con reducción de grupos, priorizando las finalizaciones de ciclos y las escuelas rurales”.

“Dificultades de conexión”

Cavallo afirmó: “Debemos poner la atención en aquellos alumnos que no han tenido conectividad. Sabemos que el 50 % tiene dificultades de conexión en sus domicilios y esto es una inequidad sociocultural y educativa familiar que está impactando en la continuidad pedagógica”.

La edil agregó que “también hay un 5 % de nuestros alumnos que no han tenido ningún tipo de conexión con sus docentes. Los niveles de abandono ya superaron la media anual, con una amenaza de expandirse en el secundario”.

En tanto, la concejal Melina Fiel señaló que “el sistema educativo está en crisis. Después de seis meses de la suspensión de las clases presenciales no vemos un plan de retorno progresivo, pese al esfuerzo de los docentes. Hoy todo es incertidumbre para los estudiantes y las familias”.

El riesgo de la deserción

Y destacó: “Sabemos del esfuerzo que hicieron todos desde sus hogares para sostener la continuidad pedagógica y el vínculo escolar. ¿Pero qué pasa con los quedaron en el camino? ¿Y con los que ya bajaron los brazos porque el sistema no los contuvo? ¿Tendremos la deserción más grande de los últimos tiempos?”.

“Exigimos decisiones. No podemos seguir mirando para otro lado, necesitamos acciones concretas y no más excusas. El silencio fue la única medida tomada hasta ahora por el ministro de Educación”, punzó.

Y añadió que “muchos niños y jóvenes están atravesado grandes dificultades. La salud emocional y física se deteriora cada día más. Nadie está viendo las secuelas que esta cuarentena está dejando en nuestros chicos, quizás muchas de ellas de por vida”.

“Les pedimos a los sectores sindicales que acompañen este pedido y que el retorno progresivo esté en la agenda de las autoridades nacionales. Confiamos en los protocolos que seguramente se están preparando. Estamos a disposición para colaborar”, cerró Fiel.