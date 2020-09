Los gremios ya “abren el paraguas” sobre el regreso a las clases y crece la polémica

El regreso de las clases presenciales, en el contexto de la pandemia, divide al oficialismo y la oposición en el país, y Junín no está exceptuado de la “grieta”, que también tiene su correlato en materia educativa.

En este escenario de opiniones y posturas contrapuestas, Democracia consultó a dirigentes gremiales y a la concejala de Juntos por el Cambio Melina Fiel, quienes plantearon sus puntos de vista.

Hay que estar preparados para un posible escenario en el cual haya cierta continuidad de la dinámica que venimos trabajando ahora. Francina Sierra

La secretaria general de Suteba, Francina Sierra, afirmó a Democracia: “Las clases presenciales tienen que volver, es inevitable, porque lo que se pudo ver en este contexto de pandemia, con las clases virtuales, es que la escuela es irremplazable, la presencialidad es irremplazable. Pero esa vuelta a la presencialidad tiene que estar mediada por algunas condiciones, tenemos que tener la seguridad de que el contexto sanitario está dado, de que las condiciones epidemiológicas son las convenientes para poder volver a pensar esa presencialidad, pero a la vez tenemos que tener todos los protocolos”.

Y agregó: “Ese protocolo, que ya se ha diseñado en la esfera nacional, y que se ha puesto en marcha en varias provincias de la Argentina, que tuvieron que dar marcha atrás porque no pudieron sostener la presencialidad, se tiene que adecuar a cada jurisdicción. Por eso en la paritaria provincial estamos trabajando en los protocolos de vuelta a la presencialidad, y luego habrá que bajarlos a cada distrito, que tienen sus particularidades”.



“Además, nosotros como Suteba estamos planteando que cada protocolo esté situado y contemple la realidad de cada institución. Hoy no están dadas las condiciones epidemiológicas ni sanitarias para pensar en una vuelta a la presencialidad, y queda mucho debate por delante, muchas instancias, muchos ámbitos de participación donde podamos pensar en qué condiciones volver a las aulas”, advirtió.

La vuelta a clases la van a definir las autoridades sanitarias. María Inés Sequeira

“Muchas de las cuestiones tecnológicas seguramente han llegado para quedarse, hay una nueva escuela que repensar a futuro. Hay que estar preparados para un posible escenario en el cual haya cierta continuidad de la dinámica que venimos trabajando ahora, hasta que se pueda realizar una vuelta paulatina, que es lo que todos deseamos, reencontrarnos en la escuela, volver a vernos e interactuar. Pero la salud de los trabajadores, de los alumnos y alumnas y de las familias está primero, antes que nada”, afirmó.

En sintonía, María Inés Sequeira, titular de la UDEB de Junín, afirmó a este diario: “Volver o no a clases no depende de tomar una postura, tienen que estar dadas todas las condiciones, no solo para el docente, sino también para los alumnos, los auxiliares y la comunidad educativa en su conjunto. Todavía estamos definiendo un protocolo para poder establecer de qué manera y en qué momento. Además, esto lo van a definir las autoridades sanitarias, si están dadas las condiciones para volver”.

Diferencias

En la vereda de enfrente, la edila petrequista Melina Fiel manifestó a Democracia: “Creemos que el sistema educativo está en crisis, está en emergencia, después de seis meses de haber suspendido las clases presenciales, y no vemos un plan de retorno progresivo desde el Gobierno nacional. Sí vemos una incertidumbre enorme de los estudiantes, las familias y los docentes, que han hecho un esfuerzo enorme para poder sostener la continuidad pedagógica. Pero qué pasa con los que quedaron en el camino, qué pasa con los que bajaron los brazos porque el sistema no los contuvo”.

Quizás tendremos la deserción más grande de los últimos tiempos. Melina Fiel

Y agregó: “Este sistema digital para muchos no llegó, entonces quedaron fuera del sistema educativo. No hay cuadernillo que sostenga ese vínculo. Quizás tendremos la deserción más grande de los últimos tiempos, por lo que creo que es hora de crear el plan de retorno –que ya debería estar armado-. Pensamos que para el inicio del año que viene los chicos deben estar en el aula”.

“No podemos seguir mirando para otro lado, muchos niños y jóvenes están atravesando grandes dificultades de salud emocional y física. La cuarentena -y no la pandemia- ha dejado muchas secuelas. Hay un montón de niños y adolescentes con depresión, que nadie ve, pero es muy preocupante”, advirtió.

“Queremos acompañar a los docentes en este retorno, nos ponemos a disposición para trabajar y acompañar y exigimos que vuelvan las clases presenciales. También les pedimos a los gremios que acompañen el retorno progresivo a las aulas, con los protocolos correspondientes”, sostuvo.