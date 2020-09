Las canchas de fútbol 5, con actividades limitadas

La segunda categoría del fútbol argentino vive horas cruciales para saber su definición. El reclamo de San Martín de Tucumán al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) entra en la fase definitoria y fue Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quien se refirió acercadel tema que tiene en velo a la Primera Nacional.

“Las instancias administrativas están para agotarlas, la voluntad de la mayoría de los equipos de la categoría es esperar la resolución del Comité Ejecutivo, la cual dice que la definición de un torneo tiene que ser en un campo de juego, no en un escritorio. Tengo el recuerdo de hacer jugar los 5 minutos de Deportivo Riestra y Comunicaciones”, manifestó Tapia.

Y, asimismo, puntualizó: “Vamos a aceptar el fallo del TAS si sale a favor de San Martín de Tucumán. Lo que sí, no comparto como presidente de la AFA que no se agoten las instancias administrativas y un club vaya a la Justicia”.

Por último, expresó: “Confío muchísimo en los abogados que nos representan para la decisión. El TAS sacará sus conclusiones y AFA pidió la pronta resolución para que salga el fallo y después los argumentos”.