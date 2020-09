Abierta la inscripción a la Escuela Secundaria de la Universidad

Está abierta la inscripción para el primer año del ciclo lectivo 2021 en la Escuela Secundaria de la Unnoba Presidente Domingo F. Sarmiento.

Para inscribirse hay que completar un formulario de preinscripción en la web secundaria.unnoba.edu.ar. En caso de no poder acceder al formulario, comunicarse al (236) 440-7750 Interno 11208, de lunes a viernes, de 10 a 14.

El sorteo para definir los ingresantes se realizará el lunes 19 de octubre, a las 11.

El rector de esta casa de altos estudios, Guillermo Tamarit, se refirió en una entrevista con El Universitario a las características del colegio: “En el ingreso a nuestra Escuela Secundaria se le garantiza una vacante a cada escuela primaria de Junín. Eso genera, efectivamente, que haya alumnos de todas las trayectorias educativas, de todas las clases sociales, con una variedad de experiencias. Y este es el primer dato que el resto del sistema educativo puede observar. Muchos nos preguntaban “por qué no hacen un examen de ingreso para que entren los mejores y tener un colegio de élite”. No, porque eso finalmente segmenta a un sector de la sociedad. No solo es elitista en términos educativos y de conocimientos, sino que tiene un sesgo social brutal: colegios de clase media o media alta con un sentido aspiracional en lo social y en lo económico. No tiene nada que ver con lo que nosotros pensamos cuando proyectamos nuestro colegio”.