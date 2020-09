Reclamos por la falta de actividad y por la recomposición salarial de distintos sectores

La ciudad vivió ayer una agitada mañana de reclamos con distintos sectores económicos que marcharon por el centro, más específicamente frente al municipio y la plaza 25 de Mayo para pedir por una solución a la situación que atraviesan desde mediados de marzo cuando el Gobierno nacional decretó la cuarentena y muchos no pudieron volver a ejercer sus actividades económicas, tal es el caso de varios organizadores de eventos, gastronómicos, operadores.

También reclamaron los trabajadores de la salud del municipio –que incluye al área de atención primaria-, y se visibilizó un reclamo de centros recreativos que piden volver a abrir.



Empresas de turismo

Sin dudas, el turismo es una de las industrias que recibe el mayor impacto desde el inicio de la cuarentena y no tiene aún vistas claras de cuándo se retomará la actividad.

“La industria está en grave riesgo, en crisis”, aseguró Matías de Luca, de Finisterre, en la manifestación de la que participaron los operadores y empresas de turismo de Junín, aunque la convocatoria fue mucho más amplia.

“Veníamos con el impuesto País del año pasado, desde diciembre, y luego la pandemia, la cuarentena, la falta de resolución de un montón de protocolos y cómo se va a manejar el turismo tanto a nivel nacional como internacional, sin movimiento, con el país incomunicado, y ahora una resolución del Banco Central, de la semana pasada, con un 35% de impuesto más, un atentado directo a la industria, a los consumidores, a los empleados”, cuestionó y agregó, “a la reestructuración de los pasivos de las empresas, en dólares, porque eso va a traer un gran problema para los grandes operadores con los que trabajamos y un perjuicio para el turismo, nacional e internacional”.

“Estos seis meses fueron de sobrevivir como podemos”, aseguró.

Personal de salud municipal

Otro sector que salió a la calle a pedir por su salario y un mayor reconocimiento fue el personal municipal que trabaja en salitas de atención primaria.

“Trabajamos con la mitad de personal, con una carga psicológica, en medio de la pandemia se trabaja mal y sobrecargado. Hemos tenido compañeros covid positivo en nuestras propias unidades sanitarias y seguimos trabajando. Nosotros no cortamos con el trabajo”, aseguró uno de los trabajadores.

“Trabajamos con un sueldo por debajo de 20 mil pesos”, reconoció, que está muy por debajo de la canasta básica.

Otra de las trabajadoras reclamó que desde las salitas se hace frente a muchas cuestiones sin el reconocimiento que se merecen: “Atravesamos la campaña de vacunación como fue la antigripal que se la pone al hombro atención primaria y que es fundamental para la salud pública, y no se nos reconoce como profesionales”.

Trabajadores de eventos

La suspensión de eventos sociales afectó muchas actividades relacionadas a estos como son la gastronomía, alquiler de salones, filmaciones, fotografía, maquillaje, diseñadores, servicio de Dj, iluminación y muchos más que desde el inicio de la cuarentena tampoco pueden realizar sus actividades.

“Desde el 14 de marzo estamos completamente parados y estamos tratando de que el Gobierno nos dé algún beneficio, como se lo están dando a mucha gente que no tiene trabajo”, comentó uno de los manifestantes.

“Todo lo que sea organización de eventos, fiestas infantiles, discjokeys, filmadores, salones, que muchos tienen gastos fijos y tampoco tienen ningún descuento de impuestos. Comprendemos la situación pero estamos completamente parados y no tenemos nada. Sabemos que hasta que aparezca la vacuna es imposible que haya acumulación de gente”.

Una manifestante aseguró: “No estamos pidiendo mañana salir a hacer una fiesta. La salud está en riesgo porque no hay controles, porque con seis meses encerrados no se evitó nada. Nos están matando. Nos estamos fundiendo. No nos dejan trabajar, reuniones hay, porque lo sabemos, y si se hicieran de la manera que corresponde el riesgo no sería lo que es, no pasaría lo que está pasando”.

Asimismo, cuestionó: “Amén de que muchos políticos nos están exigiendo lo que ellos no cumplen, pero nosotros tenemos que seguir cumpliendo. Y no he escuchado a ninguno que se baje el sueldo para ayudarnos, ni a nosotros ni a nadie. Yo lo que pido es trabajar, un horizonte. Que nos digan medianamente qué piensan hacer con nosotros”.

Por último, otro asistente aseguró: “Esto no es en contra de Petrecca, esto es para el Gobierno nacional y provincial, que se tienen que hacer cargo de la nuestra situación. Sabiendo que este era un sector que no iba a trabajar, era uno de los sectores de los que se tendrían que haber hecho cargo para dar apoyo. Hay mucha gente detrás de un evento”.

