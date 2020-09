Llaman a descacharrar para prevenir el dengue

El titular de la dirección de Bromatología y Zoonosis del Gobierno de Junín, Julio Ferrero, llamó a los vecinos a descacharrar y limpiar los recipientes en los que puede acumularse agua, con el fin de prevenir la propagación del dengue.

"En el último año hubo más de 25 mil casos de dengue en todo el país y esto ha dejado secuelas. A veces el árbol nos tapa el bosque y, con la pandemia, nos olvidamos de que siguen existiendo otras enfermedades como el dengue. Por eso, antes de la llegada del calor, hacemos un llamado a la responsabilidad de los vecinos, a quienes les pedimos que limpien y tiren todos los recipientes en los que se puede juntar agua", afirmó Ferrero.

"Este es un tema en el que venimos haciendo mucho hincapié, aunque a veces no tenemos respuestas por parte de la comunidad. Ahora, y con los primeros calores, todos esos huevos que quedaron de la temporada pasada hacen su eclosión y son miles de mosquitos que ya están infectados. Por suerte no tenemos ningún enfermo de dengue que pueda contagiar a otras personas, pero las hembras ponen alrededor de 250 huevos por semana y estos ya pueden estar infectados", agregó.

"Por eso, tirando las cosas que no usamos le impedimos a esa hembra que ponga huevos. Dichos huevos se ponen en los patios o en las casas, ya que no son mosquitos que los vayan a poner en un charco o laguna. Simplemente lo depositan en aguas lo más limpias posibles ya que necesitan la sangre para poder desovar y tener las crías", finalizó.

