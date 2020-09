Coronavirus: se registraron 245 contagios en Junín en una semana

Los contagios de coronavirus continúan en ascenso en la ciudad y en las últimas horas se registraron 49 nuevos casos positivos arrojando un total de 375 casos activos.

En esta semana transcurrida se registraron 245 nuevos contagios en total, contra 166 ocurridos en la semana anterior.

El pasado miércoles, cabe recordar, entró en vigencia el nuevo criterio clínico epidemiológico que determina que una persona con síntomas de covid-19, que sea contacto estrecho de un paciente positivo será considerado caso confirmado sin requerir hisopado alguno, tal y como confirmó a Democracia el director de Salud Carlos Lombardi días atrás.

Asimismo, se recuerda que actualmente la cifra de fallecidos alcanzó a las 20 personas, ocho de las cuales pertenecen al asilo de ancianos de nuestra ciudad y fallecieron en los últimos días.

Nuevo criterio

Con el nuevo protocolo implementado por el ministerio de Salud de la Nación, en Junín se registraron 31 nuevos casos confirmados desde el miércoles.

Lombardi aseguró que el criterio ahora es “más clínico epidemiológico”, entonces el contacto estrecho de un contacto confirmado que presenta síntomas (dos o más) es considerado caso confirmado de covid.

Ese caso, indicó, “también se carga al sistema de vigilancia porque la misma definición de caso así lo amerita. Entonces sea por criterio clínico o por hisopado, ese paciente es tomado como positivo”.

El funcionario aseguró que la medida busca “no sobrecargar tanto los sistemas de laboratorio y de salud, con hisopados que cada vez son mayores y que llevan a un retraso en los resultados”.

49 nuevos contagios

En el parte dado a conocer ayer por la secretaría de Salud de Junín se informó que se registraron 49 nuevos contagios.

Cabe destacar que 46 de ellos corresponden a hisopados y tres fueron determinados por el nuevo criterio que habilitó el Ministerio de Salud para la consideración de caso confirmado, a pacientes con síntomas, que sean contactos estrechos de positivos de covid.

En el día de ayer, según informaron, se analizaron 105 muestras de Junín, de las cuales 58 resultaron negativas.

Los casos positivos corresponden a veintiocho mujeres de 72, 41, 37, 55, 44, 33, 59, 12, 21, 57, 38, 52, 24, 84, 66, 42, 16, 63, 49, 38, 48, 75, 36, 36, 32, 59 y 31 años y 21 hombres de 13, 33, 63, 54, 26, 64, 68, 21, 46, 35, 18, 67, 54, 68, 49, 39, 56, 24, 29, 47 y 27 años, además de una niña de 9 años. De estos, nueve casos son por contacto estrecho, un personal de salud y 38 de ellos tienen nexo en estudio.

Actualmente hay 964 aislados preventivos y 128 casos sospechosos (más 4 no residentes).

Los casos confirmados ascienden en total a 375 y los no residentes, hospitalizados en Junín son seis.

Asimismo informaron que hay 421 casos recuperados y 13 no residentes.

Además, ayer recibieron el alta 22 personas de Junín que se consideran recuperadas de covid-19.

20 fallecidos

Con la suba de casos de coronavirus que experimenta Junín en este mes de septiembre también se debe afrontar el fallecimiento de 20 juninenses (si bien uno de ellos ocurrió en agosto) que perdieron la batalla contra el virus.

El panorama en la ciudad no es ajeno al que vive la Región, que en su mayoría se encuentra en Fase 4 y solo cuatro en Fase 5 (Ameghino, Lincoln, Pinto y Villegas).

Distinto es el caso de Bragado (ver aparte) y Nueve de Julio que transitan una Fase 3 debido al alto número de contagios.

Fases

El criterio para un eventual pase a Fase 3 es diferente a los utilizados para definir las etapas 4 y 5, y depende de la decisión de la Provincia.

El ingreso a fase 3 corresponde a los municipios donde se haya producido un fuerte aumento de los casos, de manera repentina y que tras identificarse los primeros autóctonos, se perciba una velocidad de transmisión o donde se verifique la transmisión comunitaria.

En fase 4 se incluyen los municipios que las últimas dos semanas registraran más de diez casos nuevos de coronavirus, cada 100 mil habitantes, por semana. Para mantenerse en la Fase 5, se deben registrar menos de 10 casos, por semana, en la misma cantidad de habitantes.