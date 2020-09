Pedro Luis Milani: “Este es un desafío muy importante para la sanidad”

En este año, camino a cumplir 75 años, el Instituto de Análisis Clínicos Milani de nuestra ciudad, ubicado en Rivadavia 150, se encuentra atravesando como todos en el país y el mundo una situación única y de un impacto inimaginado para la mayoría: la pandemia por coronavirus que pone a prueba a todo el sistema de salud.

En el marco del día de la Sanidad, Democracia dialogó con el bioquímico Pedro Luis Milani sobre el nuevo escenario que plantea el virus.

Una realidad “compleja”

Milani advirtió desde el inicio que “la realidad local es compleja para los laboratorios”, aunque agregó que “es compleja para todo el sector de la sanidad en realidad”.

En ese sentido se explayó: “La sanidad viene muy retrasada en aranceles, en los valores que maneja y que genera que sufra una desinversión muy grande en los últimos 20 años. No se ha hecho inversión y entonces hoy nos encuentra con los recursos un poco flacos, no tan óptimos en equipamientos como deberíamos”.

Si bien asegura que a nivel mundial también se ha sentido, “en el caso nacional no hay recursos para afrontarlo, hay falta de camas, no hay personal en abundancia”, enumera, “y eso es producto de políticas sanitarias que no favorecieron la inversión privada y hacen que la salud pública no de abasto”.

Sin dudas a raíz de la pandemia, los laboratorios se encontraron con merma en la cantidad de pacientes, y si bien asegura que “luego se estabilizó, aún sigue bajo”, aunque destaca que “es bueno que la gente circule lo menos posible, más allá de que ello impacte. Hay poco movimiento”.

Un desafío para la sanidad

Milani enfatizó respecto de la baja “capacidad de respuesta, el escaso equipamiento para respuesta y la poca capacitación”.

Destacó la realización de testeos privados aunque aclaró que la mayoría se da en la salud pública.

“No obstante hay un requerimiento de ciertos sectores por cuestiones laborales por ejemplo y si la persona no tiene síntomas se tiene que hacer el test de forma privada”, explicó.

Retomando sobre el impacto de la pandemia, Milani aseguró que “es un desafío importante para la sanidad y para todos, pero especialmente para la sanidad porque los trabajadores de la salud estamos en la primera línea, los enfermeros, los médicos, todo el personal, en exposición y se ve muy afectado por el virus, muy diezmado. Es duro escuchar que un colega se contagia. Eso afecta emocionalmente”.

A ello se suma la cuestión económica ineludible: “los laboratorios aumentan sus gastos por los elementos de protección y ven reducidos los ingresos”.

Por último consideró que “hay que entender que hay que buscar la forma de llegar al mejor puerto. Nos guste o no es un desafío que va a requerir de todos y de todos los ámbitos para salir adelante”.