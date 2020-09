Destacan la vocación de servicio de los trabajadores de Sanidad

La Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina Filial Junín, a través de su secretario general Héctor Azil, realizó un reconocimiento especial a todos los trabajadores del sector en estos momentos de pandemia de coronavirus que atraviesa todo el mundo.

“Un enorme abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, que este año de pandemia dejaron en claro lo que ninguno de los que estamos en el sector ignorábamos: la enorme vocación de servicio con la que están llevando a cabo su tarea extenuante y la valentía para no sucumbir ante el miedo y los peligros que implica atender a los pacientes con Covid-19. A ellas y ellos nuestro sincero reconocimiento y la solidaridad del Sindicato, su comisión directiva y las comisiones internas de delegados”, manifestó Héctor Azil, en esta fecha tan especial, donde muchos trabajadores de la sanidad dejaron la vida, en su lucha contra la pandemia.

A continuación, el diálogo con Democracia sobre las circunstancias que afectan trabajadores de la salud.

- ¿De qué manera el gremio está ayudando, conteniendo y también asesorando a los trabajadores de la sanidad?

- Desde el comienzo de la pandemia, el sindicato conjuntamente con las comisiones internas de delegados, llevamos adelante una ardua tarea para exigir a todas las empresas la entrega de los EPP (equipo de protección personal) a todos los trabajadores, así como también el control del cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.

Asimismo, en el mes de abril, se le cursó una carta al intendente Pablo Petrecca para pedirle un control estricto de los establecimientos geriátricos y la apertura de un canal de denuncias para detectar los geriátricos clandestinos.

En mayo se le hizo llegar una propuesta a la mesa sanitaria local, en la cual se sugería una forma de encausar el testeo y aislamiento preventivo, concentrando todo en un solo lugar, minimizando de esa manera el riesgo por contacto a gran cantidad de trabajadores de la sanidad. La propuesta no fue escuchada.

- Al ser Junín un centro de salud regional, ¿hay enfermeros o personal afiliado a ATSA de la Región trabajando en Junín?

- Todos sabemos que Junín es un polo concentrador de la atención de la salud regional, en ese sentido, y como lo planteamos desde el primer momento, hay trabajadores de la salud que atraviesan laboralmente todos los subsectores que la componen, el sector privado, el hospitalario provincial y el de salud municipal; y a su vez por el pluriempleo existente en muchos casos, un trabajador de una clínica, lo hace a su vez en un hospital, o en un geriátrico o en atención domiciliaria. Y así todas las combinaciones posibles.

Es en ese sentido que además de los cuidados individuales, requerimos un mayor control por parte del municipio sobre el cumplimiento de las normas establecidas por la pandemia, así como le pedimos a todos aquellos que no deban cumplir con sus obligaciones: que se queden en casa.

- ¿Este año se han hecho capacitaciones on line o con videos a través de algunas plataformas virtuales?

- No obstante las circunstancias de la pandemia, las tareas de capacitación que venimos llevando a cabo desde el sindicato no se detienen, y en la actualidad se está llevando a cabo de manera telemática la carrera de Profesionalización de Enfermería a través de la Universidad ISALUD; el Curso de Auxiliar en Cuidados Gerontológicos, por convenio con el ministerio de Trabajo de la Nación y próximo a comenzar a través del campus virtual de FATSA, los cursos de Lenguaje de señas, Triage de guardia y Auxiliares de traslado.

En el mismo sentido, se encuentra muy avanzada la obra de construcción de la sede del Centro de Capacitación y Cultura, que se emplaza en calle Brasil 22, con fecha aproximada de finalización a fin de este año.