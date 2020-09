Petrecca saludó a los jubilados en su día

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, mantuvo un encuentro virtual con más de cuarenta jubilados, a quienes agasajó con un desayuno para celebrar su día.

El encuentro fue organizado por la Dirección de Adultos Mayores del Gobierno de Junín, a cargo de Adriana Summa, y participaron referentes de centros de jubilados, geriátricos, y residencias para adultos, en representación de los miles de jubilados de la ciudad.

"Lamentablemente, este año no lo pudimos celebrar como lo hacemos siempre, con un almuerzo, música y espectáculos. Nos faltaron los abrazos, pero las ganas y el espíritu siguen siendo los mismos", afirmó Petrecca y agregó: "No quería dejar pasar esta fecha sin saludarlos y agradecerles por todo lo que han trabajado a lo largo de sus vidas, por todo lo que nos enseñan a diario y por el esfuerzo que están realizando desde hace tantos meses para cuidarse y cuidarnos a todos".

"Los adultos mayores forman parte de la población de riesgo por el Covid-19 y, sin dudas, es muy difícil para ellos este momento, porque muchos no pueden ver a sus hijos, a sus nietos, ni hacer las actividades que están acostumbrados. Por eso, en este día, el reconocimiento y el agradecimiento hacia ellos es doble", expresó el intendente y recordó que desde el Municipio se llevan adelante distintos programas para acompañarlos y ayudarlos, sobre todo, en un momento complejo como el que estamos transitando.

"A través del programa Adultos Conectados y otros programas de la Dirección, los llamamos, los escuchamos y los acompañamos. Muchos jubilados no tienen familiares cerca, por eso les recordamos siempre que nos pueden pedir ayuda, ya sea para realizar algún mandado, para darles contención psicológica o, simplemente, para charlar", dijo Petrecca.