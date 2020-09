Santiago Aguiar: “El Gobierno está abocado a reactivar la economía”

¿Cree que se va a trasladar a los precios la suba del dólar?

-Con respecto al 35% para los gastos con tarjeta de crédito o débito en el exterior o la compra de los 200 dólares mensuales para atesoramiento, en principio, no debería haber ningún efecto en los precios, porque lo único que se está incorporando es un anticipo de ganancias. Impacta solo en el dólar blue, que ya ha estado a 140 pesos y ha vuelto a bajar. No me parece un precio relevante para la construcción de precios en la economía.

-¿Y la suba de los combustibles?

-Seguramente tenga algún impacto en los precios, porque interviene varias veces en la cadena de valor, así que es probable que tenga algún aporte en la inflación de septiembre. De todos modos la inflación está bastante contenida –de acuerdo a lo que eran las expectativas-, llevamos un 19% de inflación en los primeros ocho meses del año, cuando en los primeros ocho meses del año pasado llevábamos 30 por ciento de inflación.

-¿Le preocupa que haya empresas que se fueron del país?

-Habría que analizar cada caso. Latam, Fallabella son empresas que han cerrado estratégicamente en varios países de Latinoamérica, Europa y el resto del mundo; no es una cuestión estrictamente argentina. Sí, quizás, la crisis económica y la caída del consumo que tiene la Argentina desde 2018 haya precipitado algunas decisiones, pero no creo que la situación actual, la pandemia y las restricciones sean el causal directo de que algunas empresas multinacionales dejen el país. Lo más trágico fue el cierre de más de 25 mil pymes durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri.

“Hay una oposición que no ayuda a construir confianza”.

-La economía está muy atada a la confianza, que es lo que falta, ¿no?

-La construcción de expectativas se basa en la confianza, claramente. El Gobierno está atravesando una situación complicada en los grados de libertad que tiene, porque tiene que ocupar muchos recursos en tratar de sostener la economía y, por otro lado, conservar un stock de reservas en el Banco Central que es limitado y muy bajo. A medida que la economía se vaya recuperando los actores económicos van a ir recobrando la confianza. Va a ser importante mostrar coherencia, creo que el Gobierno lo está haciendo, y mostrar resultados, lo más importante para recuperar la confianza es mostrar resultados.

-¿Y cómo se recupera la confianza?

-Si la economía empieza a crecer y se recupera, la confianza va a volver sola, no va a hacer falta convencer a nadie. También hay una oposición que no ayuda a construir confianza, por estrategia política, por diferentes cuestiones. Se alienta constantemente la división, el ataque a las medidas del Gobierno, se centraliza la excusa de la cuarentena como el peor mal de los argentinos, cuando vemos que la mayoría de los países tiene serios problemas económicos y están volviendo al aislamiento. El Presidente ha tomado una decisión acertada, que es poner todos los recursos del Estado al servicio de respaldar al sector productivo y en especial a las pymes, para sostener la actividad económica, el ingreso y el consumo.

-¿La vacuna para el Covid-19 es clave para la reactivación?

-La economía va a tener que arrancar antes, por eso van a ser importantes las medidas que se tomen de acá a fin de año, para sostener la economía y darle volumen a los sectores que ya empezaron a trabajar. La Argentina va a tener que dar señales de una estabilización hacia fin de año, para que nos agarre el 2021 en pleno crecimiento. El Gobierno está abocado a reactivar la economía ahora, no se puede esperar a la vacuna.