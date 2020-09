Verano en Junín: la cuarentena lleva al sueño de la pileta propia en la vivienda

A raíz de la pandemia del coronavirus, muchas familias juninenses no podrán salir a disfrutar de sus vacaciones y con ese dinero, quienes tienen el lugar, están decidiendo invertir en construir su primera piscina en el hogar o quinta.

Los comercios que venden las piletas manifiestan que las ventas se han incrementado y que además se adelantó la temporada de consultas tanto para material, fibra, inflables y de lona.

Muchas familias esperan el verano para viajar, pero la pandemia cambió de planes y la principal idea será no salir y así intensificar con obras en sus hogares.

Según manifestaron los comerciantes del rubro, en los últimos meses han aumentado notoriamente las consultas y muchos firman para tener su primera piscina con todos los insumos incluidos.

El valor es muy variado y depende de la calidad que quiera el cliente; las piscinas de fibras son más económicas mientras que las piscinas de hormigón el valor es más elevado.

“Turnos hasta febrero”

Aldo Vera, responsable de El Fortín Piscinas, reconoció a Democracia que tiene “mucha demanda. Desde hace 60 días empezaron las consultas y la construcción de piletas. Yo tengo turnos hasta febrero”.

“Sucede que la gente cree que no va a haber clubes ni vacaciones. Si tenía un dinero ahorrado decidió invertir en la pileta, que le da valor a la casa”.

“Estamos construyendo en quintas donde vive gente y en la zona como en Los Toldos, Chacabuco y Ascensión. Tenemos cuatro cuadrillas trabajando”, informó.

“La construcción en total demora entre 15 y 20 días. Nosotros hacemos de hormigón. En valor tenemos que hablar de 400 mil pesos en adelante. A la pileta la dejamos andando y el costo varía dependiendo de los insumos que le quiera agregar la gente”, subrayó.

“Proveedores que están saturados”

En esta misma línea, desde Vipa Natatorios, Marcelo Garcés explicó a Democracia que “hay mucha gente averiguando y es uno de los rubros mejor posicionados en esta situación. Nosotros hacemos de hormigón”.

“Ya sea para reformar, perforar, construir o mejorar los sistemas de filtrados, veo que el sector está con mucho trabajo en todo lo que tenga que ver con quintas. La gente aceleró el tema de construcción también en las viviendas y cada uno se adapta a sus posibilidades”, agregó.

“Si bien nosotros hacemos todo el trabajo, el precio varía de acuerdo a lo que quiere la gente y por eso los valores pueden ser variables. Hoy se puede hablar de un promedio de 800 mil pesos y se incrementó mucho con el tema del dólar”, reconoció.

“No solo la demanda está orientada a la construcción, sino también en los insumos como las bombas, filtros, etc. Yo tengo proveedores que están saturados”, dijo Garcés.

“Con todo este tema, la gente también está apuntando a reacondicionar la casa, terminar la quinta que estaba en construcción, hacer la pileta o pintar. También quienes tenían planificada la obra para el año que viene la adelantaron porque no va a haber clubes”, reconoció.

“Hay consultas para la venta de accesorios. Veo que hay mucha demanda en construcción particular. Mucha gente nueva en el tema, por lo que se consulta también en el mantenimiento de la piscina”, concluyó.