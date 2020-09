Juntos por el Cambio: “Petrecca trabaja con Provincia y Nación”

Los concejales juninenses de Juntos por el Cambio expresaron su apoyo a la Mesa de Salud local, al intendente Pablo Petrecca y destacaron la llegada de Adrián Gayoso, funcionario provincial de alto rango en la cartera de Salud.

“Es importante el trabajo que hace la Mesa Sanitaria local. En marzo la impulsó el intendente y hoy tiene un rol protagónico en medio de esta pandemia por el COVID 19, aunque muchos actores políticos y solamente por un interés particular minimizan el gran trabajo que hacen. Pese a las especulaciones políticas, Petre-cca trabaja con Provincia y Nación”, manifestó el concejal Marcelo García.

Por su parte, la concejala Melina Fiel expresó que “la Mesa de Salud local demuestra que el intendente no se esconde, sino que por el contrario suma, como también es el caso del director de Regiones Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, Adrián Gayoso. El funcionario avaló el trabajo del intendente de Junín y el esquema de fases”, y agregó que “Gayoso estuvo hoy en Junín en representación del gobernador Axel Kicillof, marcó los lineamientos de Provincia y Nación en la conferencia de prensa realizada este mediodía. Allí quedó en claro que Petrecca dialoga y trabaja en equipo con Provincia y Nación. Todos estamos ocupados en lo sanitario”.

Finalmente, el concejal Juan Tolosa subrayó que “el intendente Pablo Petrecca tiene muy presentes las necesidades de los juninenses, en base a una premisa básica, que es la autonomía municipal. Aquí se dan por tierra las especulaciones políticas de la oposición local y de la Cuarta Sección Electoral, que en la semana emitieron mensajes que solo siguen dividiendo y no buscan soluciones para la Región”.

--

--> Concejales del FdT: “Nos ponemos a disposición del intendente”