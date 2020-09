Las clínicas privadas de Junín pidieron retroceder de fase y mayores controles

Frente al aumento de los contagios de Covid-19 en Junín, representantes de las cuatro clínicas privadas de esta ciudad enviaron una carta al intendente Pablo Petrecca, en la cual pidieron retroceder de fase y alertaron sobre un eventual colapso del sistema sanitario.

En el escrito hicieron referencia al incremento de los casos de coronavirus, “tanto en la población general como en los trabajadores de la salud, sumado al retraso en los resultados de PCR por la saturación del sistema, que impacta negativamente en la disponibilidad de camas, hará que nuestra capacidad de respuesta llegue a un punto crítico”.

Y añadieron: “Creemos necesario que se definan pautas de acción para afrontar tan alarmante situación, aunque ello implique el descenso a la Fase 2 por un lapso de 14 a 21 días”.

Y llamaron a dar “un mensaje claro, contundente, de las medidas sociales necesarias y establecer un sistema de control, monitoreo y punición de las conductas sociales inadecuadas, tal como le fue sugerido en las últimas reuniones de la Mesa de Salud”.

“No somos ajenos a las consecuencias que para la población tendría esta medida, pero creemos que, de continuar esta tasa de contagios, el sistema colapsará y nos veremos imposibilitados de brindar una atención adecuada a los pacientes”, alertaron.

Respuesta del municipio

En un comunicado oficial, desde el municipio manifestaron que “es entendible el pedido, más teniendo en cuenta la preocupación de los contagios en el personal de la salud, que complican la atención de los pacientes”.

Y agregaron: “Como siempre hemos hecho, tomaremos las decisiones en base a datos y escuchando a todos los sectores, sanitarios, productivos, sociales”.

“Recordamos, de todas formas, que el sistema de fases está determinado por la provincia de Buenos Aires, siendo la Fase 3 la más restrictiva hoy en el interior provincial", aclararon.

Más de 30 nuevos contagios

La secretaría de Salud municipal confirmó ayer que se registraron 30 nuevos casos de coronavirus en Junín, de 87 muestras analizadas. Además, se sumó un caso positivo confirmado por criterio clínico-epidemiológico, de acuerdo al nuevo protocolo.

Se trata de una beba de un mes y 15 mujeres de 24, 44, 83, 28, 21, 52, 45, 69, 46, 71, 37, 65, 89, 25 y 72 años; y 15 hombres de 76, 3, 76, 36, 26, 78, 61, 40, 75, 31, 37, 64, 75, 80 y 81 años.

Del total, 12 casos son por contacto estrecho, dos son personal de salud, hay un personal de fuerzas de seguridad y dieciseís tienen nexo en estudio.

Asimismo, hay 202 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios (y uno no residente) y 936 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 1357 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 369 juninenses contagiados activos (695 desde el 20 de marzo) y seis confirmados no residentes. También se registran 18 personas fallecidas de Junín y 5 no residentes. Además, ya se han recuperado 308 vecinos de nuestra ciudad desde que se desató la pandemia.

Se informó además que, hoy, 53 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19; y que se sumaron 78 sospechosos de los cuales siete son contactos estrechos de pacientes Covid. Las otras personas no tienen antecedentes epidemiológicos.

Cabe recordar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron desde el área de Salud.

