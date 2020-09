Expectativa de concesionarios por la línea de créditos para la adquisición de motos

El presidente de la Cámara de Fabricantes de Motos (Cafam), Lino Stefanuto, aseguró que la nueva línea de créditos que lanzó el Gobierno nacional para la compra de unidades nuevas permitirá "cambiar la tendencia del mercado" que lleva tres años de caída y cerrar 2021 con un incremento de hasta 25% en el total de ventas previstas.

El Gobierno anunció el lanzamiento de una línea de créditos del Banco Nación para la compra de motocicletas de origen nacional, con una tasa subsidiada del 28,5% en hasta 48 cuotas mensuales.

La línea de créditos del BNA proveerá un financiamiento de hasta 200 mil pesos y garantizará la adjudicación anticipada mediante préstamos personales.

Habrá 40 modelos de motocicletas disponibles, de 16 marcas que representan el 90% del mercado nacional. La selección del modelo podrá hacerse vía concesionario o por el sitio Marketplace del BNA.

La tasa fija subsidiada será del 28,5 por ciento, o de 37,5% para quienes no cobren sus haberes en ese banco. Las marcas que participan son Beta, TVS, Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Kymco, Motomel, Keeway, Benelli, Guerrero, Okinoi y Zanella.

El valor promedio entre los 40 modelos disponibles es de $81.000 por lo que, para ese valor, se abonarían 48 cuotas fijas de $2.850.

La selección del modelo será por ´market place´ del Banco Nación, con entrega en concesionarios seleccionados.



Falta que lo aprueben

Desde la concesionaria de Junín, Overwheels, señalaron que “en realidad falta que den el aval desde el banco y no dijeron nada de cómo va a ser el sistema. Hay expectativa, pero no se sabe nada más o cómo va a ser el sistema”.

“También hay un parámetro para la compra de motos nacionales específicas que ellos seleccionen. Serán uno o dos modelos de cada marca nacional”, agregó. Y reconoció: “Tampoco hay tanta mercadería para hacer el movimiento porque no están entregando”.

“Hoy los elementos de las motos que se ensamblan acá el 99 por ciento son importados. Con el tema del dólar, nadie sabe nada y seguramente haya un aumento de algo porque la gente se quiere cubrir. Hasta ahora se venden a los precios que están”, concluyó.

“Hay que esperar”

Desde LInguido Motos, Eduardo aseguró que el plan “está a aprobado”, pero que hasta fin de mes “no va a estar. Habría que esperar unos días más para que ver qué va a pasar”.

“Desde las concesionarias no se sabe nada, cuánto es la tasa y cuándo nos van a descontar a nosotros”, sostuvo. Y explicó que actualmente “se está vendiendo algo y a la tarde no anda nadie, mientras que a la mañana sí. Además, de las ventas, nosotros tenemos las reparaciones”.

“Con el tema del dólar, no están entregando mercadería y no saben qué precios manejar y qué dólar van a tomar los importadores. Ahora se toma el dólar a 80, pero debemos esperar para ver cuál será definitivamente”, subrayó.

Un 25% más de ventas

Stefanuto se manifestó "optimista" luego de que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciaran la línea de crédito del Banco Nación para la compra de motos a tasa fija del 37,5% (del 28,4% para titulares de cuenta sueldo) y a 48 meses de plazo.

"Este anuncio que veníamos charlando con el Gobierno va a cambiar la tendencia del mercado, puede ser un punto de inflexión a tres años de caída de ventas que nos llevaron de patentar 700.000 unidades en 2017 a las 200.000 que estaban previstas para este año", dijo Stefanuto.

En ese sentido, la expectativa renovada del sector "a partir del plan de financiamiento es que el año podrá terminar en unas 240.000 a 250.000 unidades", es decir, entre poco más del 20% y el 25% respecto de las previsiones de los últimos meses.

El directivo destacó los cambios en la implementación de los créditos, ya que ahora se podrán gestionar por el interesado directamente con la concesionaria, sin la intervención de las terminales, y con un sistema de consulta directa sobre la aprobación crediticia a través de la web del banco.

Si bien admitió que la tasa del 37,5% no es un financiamiento del todo bajo teniendo en cuenta que la inflación para este año podría oscilar en torno a ese porcentaje con posibilidad de tender a la baja en los próximos años, Stefanuto dijo que es "muy importante la extensión del plazo a 48 cuotas fijas y en pesos, ya que permite acceder a asalariados que hoy no podían comprar una moto".

El monto de financiamiento de hasta 200.000 pesos permite anticipar que "el mayor impacto se dará en las unidades de hasta 200 cc, segmento en el cual cada marca presentó tres modelos para un abanico de 60 modelos para elegir”.

“La falta de instrumentos de financiación en los últimos años -o las que existían eran con intereses muy altos- no permitía generar una cuota comparable a lo que una persona gasta en un servicio público”, afirmó.

Pero el sector también renovó su demanda sobre la necesidad de alentar también el segmento de los modelos de gama media y alta, de mayor valor.

Para eso, el diálogo se centra en la modificación del nivel de impuestos internos que a enero de 2019 se encontraba en los 390.000 pesos y representaba que el tributo lo pagaban unidades de más de 8.000 dólares.

Pero desde entonces "la actualización por el índice mayorista de precios y la fuerte depreciación cambiaria de los últimos 18 meses llevaron a que ese impuesto se aplique a unidades de valor equivalente a los 5.000 dólares, lo que deja fuera del mercado a una gama importante de modelos".

El titular de Cafam también destacó como positivo que el programa alcance a las unidades que se ensamblan o tienen componentes mínimos de integración local, los que representan el 90% del mercado, lo cual permitirá apuntalar el incentivo para las terminales de sumar componentes nacionales.

En ese sentido, explicó que el diálogo de las terminales con el Gobierno también incluyen la posibilidad de transformar en ley el decreto de enero de 2018 que generó la posibilidad de contar con reducción arancelaria a aquellas terminales que comprometan un sendero creciente de integración local.

"Es necesario contar con una ley de industrialización de la moto que permita establecer beneficios al sector para comprometer nuevas inversiones y el desarrollo de motopartistas que son procesos de largo plazo", afirmó.

--

