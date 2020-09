Alertan que el cepo reforzado afectará a los insumos del campo y exportadores

Entidades agropecuarias criticaron las medidas anunciadas por el Banco Central (BCRA) para la compra de dólares para atesoramiento y cancelación de obligaciones en el exterior, al afirmar que el nuevo esquema aumenta la "desconfianza" de los inversores e incrementa la brecha cambiaria existente.

Cabe recordar que el BCRA anunció que la AFIP impondrá un anticipo del 35% del impuesto a la Ganancias o a Bienes Personales para la compra del denominado dólar ahorro y que los gastos con tarjeta en moneda extranjera se harán a cuenta del cupo de hasta US$ 200 mensuales.

Asimismo, anunció límites en la compra de dólares por parte de las empresas para cancelar deudas y facilidades para vender dólares por pesos a través de operaciones en el mercado de bonos y acciones.

Al respecto, el productor agropecuario de Junín, Rodrigo Esponda, aseguró a Democracia que “lo que nos preocupa es que los insumos del campo están dolarizados porque son importados. Hasta ahora se importaba con un dólar oficial que está restringido. Y a su vez es una preocupación al saber que exportamos a un dólar oficial, más las retenciones”.

“El gobierno dijo que de la plata que debés afuera, el 40% lo van a otorgar en dólares, mientras que el resto lo vamos a tener que refinanciar, o comprando el contado con liquidación (a $ 131,47) o de donde fuere”, sostuvo.

“La mayor preocupación es la incertidumbre de cuál es la idea o el fin. Hace dos días habían dicho que no iban a aumentar el cepo y ahora cambiaron las reglas de juego, lo que genera un problema a la hora de invertir”, explicó.

Por su parte, Alejandro Barbieri aseguró: “A los que exportan y generan divisas les dan pesos a precio oficial por los dólares que generan para que se los lleven los bancos y petroleras a precio oficial cuando liquidan sus dividendos. Subsidiamos a las multinacionales”.

Más críticas del agro

“No estoy de acuerdo con el atraso cambiario y se necesita tener reglas claras a favor de la producción y de la exportación. Las medidas anunciadas pueden aumentar la brecha cambiaria y esto genera un desaliento, debilita la confianza, con mayor lugar a la especulación y no a la producción”, indicó el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto,

A través de un comunicado, Coninagro sostuvo que "las nuevas medidas tomadas por el Banco Central, en principio, no son las mejores, hasta se puede decir son peligrosas porque contribuyen a la gran crisis de confianza que existe".

"No es verdad que no hay dólares: los hay pero fuera del sistema y hay que generar incentivos para que ingresen", por lo que "mantener el intervencionismo cambiario no generará ingreso de dólares al sistema", agregaron.

Al contrario, "el mayor cepo puede reducir la demanda de dólares 'ahorro' oficiales pero no genera ingreso de dólares al sistema", concluyó el escrito.

Por su parte, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, dijo que “todo indica que estamos ante medidas pensando en el cortísimo plazo, que no solucionan problemas de fondo, como la inflación y la falta de competitividad".

Para Achetoni, el Gobierno continúa "apelando a los cepos y a las prohibiciones directas o indirectas, que siempre han fracasado. La aceleración en el precio del dólar real y la inestabilidad que se constata permanentemente, y las consecuentes restricciones, son producto de la gran incertidumbre que existe en relación con el rumbo del país y la falta de certezas y de seguridades".

El jefe del departamento económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías Lestani, consideró que "el primer impacto es que al no tener dólares de importación de insumos, empiezan a faltar o se ralentiza la venta de ellos hacia los productores".

El segundo impacto es que "va a haber un aumento en el precio en dólares de insumos, porque el importador pidió los dólares y el BCRA le va a decir que le va a dar el 40%. El resto lo va a tener que conseguir en el mercado paralelo o al valor de dólar ahorro con la nueva restricción", planteó Lestani.

"Esto puede generar que el productor entre en un esquema defensivo: los lotes productivos que son de alta capacidad van a tener un paquete tecnológico fuerte por su alta potencialidad, pero los lotes productivos con potencialidad media o baja que requieren un mayor uso de insumos dejarán de producir o se van a producir sin ese paquete, lo que resulta en menor producción", concluyó.

