Coronavirus: hay once casos positivos y los activos superan los 400

La Secretaría de Salud informó ayer que se registraron once nuevos casos positivos de coronavirus de Junín y la cifra de contagios activos ascendió a 405.

Según detalla el informe, de las 34 muestras evaluadas, 23 resultaron negativas y 11 positivas.

Los nuevos contagios corresponden a cinco mujeres de 47,41, 58, 59 y 40 años y seis hombres de 43, 47, 18, 47, 45 y 18 años. De estos, 7 casos son por contacto estrecho, 2 corresponden a personal de salud y 2 de ellos tienen nexo en estudio.

Actualmente, hay 893 personas en aislamiento preventivo y 254 casos sospechosos. Además, cuatro casos sospechosos no residentes hospitalizados en Junín.

Con los nuevos casos confirmados, el total de contagios activos suma 405 y los no residentes 4.

Los pacientes recuperados ya suman 206 y los no residentes 12.

La cifra de fallecidos en nuestra ciudad asciende a 17 y recibieron el alta 21 personas de Junín que se consideran recuperadas de covid.

