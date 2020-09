Los contactos estrechos con síntomas serán considerados positivos sin testeo

Autoridades sanitarias, infectólogos y responsables del Hospital y clínicas privadas volvieron a reunirse ayer para evaluar la situación sanitaria y la evolución de la pandemia de Covid-19 en Junín.

Cabe destacar que desde el ministerio de Salud de la Nación se informó un cambio en el protocolo para la consideración de los casos positivos que modificará sustancialmente las cifras.

Luego del encuentro, el secretario de Salud municipal Carlos Lombardi indicó que, tras el cambio de protocolo dispuesto por el Ministerio, las personas que son contactos estrechos de un caso positivo y que presentan síntomas compatibles con Covid-19 no serán hisopadas y serán directamente declaradas como positivas.

Además, aseguró a Democracia que "solo se mantienen con necesidad de hisoparse el personal de salud, personas que requieren internación y quienes tengan enfermedades que predispongan una evolución desfavorable".

Esto será así en todo el territorio argentino, por lo que se prevé que aumenten los casos positivos, tanto en la ciudad como en el resto del país.

Cambio de protocolos

Lombardi explicó que "estas reuniones semanales son para ir analizando esta pandemia que es tan dinámica. Hoy (por ayer), entre los temas que tratamos hubo algunos que son muy importantes para que la comunidad los sepa. Uno de ellos es el cambio del protocolo con respecto a la definición de caso confirmado y de caso sospechoso, que incorpora la confirmación de caso con criterios clínicos y epidemiológicos. Esto quiere decir que si alguna persona que ha estado en contacto con un caso Covid-19 positivo presenta síntomas compatibles con la enfermedad, se lo puede considerar caso positivo sin necesidad de ser hisopado".

Detalló que la decisión, tomada a nivel del ministerio de Salud de Nación, “tiene que ver con la gran demanda de los testeos, que hace que los laboratorios no puedan procesar la respuesta en el menor tiempo posible. Por eso le aclaramos a la comunidad que no hay ninguna falla en el sistema, sino que el número es tan grande que hace que la demora en conocerse los resultados sea mayor. Y acá queremos resaltar la enorme tarea que vienen desarrollando tanto el laboratorio del Hospital como el de la Unnoba. Es fundamental que la gente sepa, ya que tiene dos o tres conceptos incorporados y creen que las variables pasan exclusivamente por esto".

Circulación comunitaria

En la reunión, según indicó Lombardi, volvió a tratarse la cuestión que preocupa a muchos sobre la posible circulación comunitaria del virus.

Por ello reiteró: “En Junín, por definición, no tenemos circulación comunitaria porque esto exige que el 60% de los contagiados no tenga nexo o no sepa dónde se contagió. Y para que pase esto en comunidades como las nuestras, deberíamos tener contagiada casi el 100% de la población. Por lo tanto, no es un dato que tengamos como relevante para la toma de decisiones. Sí hablamos que tenemos circulación local en conglomerados y esto significa que tenemos un número importante de casos confirmados que surgen tras reuniones, en espacios cerrados o en los hogares para adultos mayores”. Y, según agregó: “a partir de estos conglomerados, comienzan a darse un número importante de casos y con una curva creciente, que nos preocupa. Y esto no habla solo de un número de infectados, sino que trae aparejado menos camas, mayor tiempo para conocer los resultados de los hisopados, mayor cantidad de gente comprometida y aumento de la tasa de letalidad. Y como lo venimos diciendo, el mayor número de contagios son personas jóvenes, que afectan a sus familiares mayores y que afecta muchísimo a los ancianos".

Carga de datos

Consultado por Democracia, Lombardi indicó que “los datos se obtienen del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, por lo tanto siempre que hay alguna duda en lo que publica el informe diario del Gobierno de Junín, que la gente a través de redes sociales duda, la verdad que no hay razón de ser de esto porque en ningún momento se oculta ninguna verdad, por más comprometida que sea, sobre todo en el tema sanitario.

El criterio ahora es “más clínico epidemiológico”, indicó, entonces el contacto estrecho de un contacto confirmado que presenta síntomas (dos o más) es considerado caso confirmado de covid.

Ese caso, indicó, “también se carga al Sistema de Vigilancia porque la misma definición de caso así lo amerita. Entonces, sea por criterio clínico o por hisopado, ese paciente es tomado como positivo”.

El funcionario aseguró que la medida busca “no sobrecargar tanto los sistemas de laboratorio y de salud con hisopados que cada vez son mayores y que llevan a un retraso en los resultados”.

Sobre el nuevo criterio y la esperable suba de casos confirmados explicó: “La cantidad de contagiados no va a ser mayor, probablemente tengamos un positivo mucho antes que lo que lo teníamos porque no hay que esperar un resultado”.

Contagio en “conglomerado”

“Teníamos una duplicación de entre ocho y nueve días. Hoy teniendo en cuenta que la cifra de contagiados disminuyó un poquito un día o se mantuvo estable, se ha prolongado el período de duplicación y creo que andamos alrededor de los diez días, o diez punto cinco”, explicó el funcionario.

Consultado sobre las diferentes opiniones de quienes consideran necesario cerrar por dos semanas y quienes creen que no es necesario, Lombardi aseveró que en el país “se ha hecho de la cuarentena y el aislamiento casi una cuestión ideológica”, con los movimientos procuarentena y anticuarentena.

“Me parece que en temas sanitarios uno debe ser lo suficientemente equilibrado y ecuánime como para ir viendo el día a día. Es probable que en algún momento uno requiera restringir algún tipo de actividad, sobre todo aquellas que implican acumulación de gente o que haya conglomerado de gente. Hoy tenemos circulación local en conglomerado. La gran cantidad de gente que se contagia generalmente lo hace en espacio cerrado donde hay personas alojadas por largo período, como en hogares de adultos mayores, o que sobrevienen de alguna reunión social, que está prohibido”.

