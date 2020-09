Tamarit, sobre los testeos: “Pasamos de treinta semanales a cien diarios”

El rector de la Unnoba, Guillermo Tamarit, se refirió ayer en una entrevista con Democracia al trabajo que se realiza en el laboratorio y afirmó que la demanda creció exponencialmente, al pasar de 30 pruebas semanales al comienzo de la cuarentena a 100 testeos diarios.

“Somos auxiliares de las autoridades sanitarias”, remarcó la máxima autoridad universitaria, tras algunos cuestionamientos por las demoras en los resultados. Y agregó: “La Universidad no toma ningún tipo de decisión sobre los criterios. Lo que hacemos es procesar las muestras que nos mandan desde el laboratorio del Hospital, a partir de las prioridades que establece la Región Sanitaria III. Además, no solo atendemos los casos de la zona, sino también de las regiones X y II, y en algunos casos, de otras regiones”.

En Junín tenemos algunas situaciones que llaman a confusión, porque, por ejemplo, siendo que la fase la establece la Provincia, hay funcionarios provinciales en Junín que recomiendan otro nivel de cierre.

“En estos meses cambió el volumen de trabajo de una forma muy pronunciada, al pasar de 30 muestras semanales a 100 diarias. Esto nos obligó a hacer un mayor esfuerzo, básicamente en el equipo humano. Tenemos tres grupos de seis personas y estamos incorporando un nuevo grupo, de cuatro personas. También estamos sumando equipamiento para poder trabajar en tiempo real”, señaló.

“Hay circunstancias en las que resolvemos sin problemas y los resultados demoran unas 48 horas, que es lo que hemos podido establecer como un criterio razonable, pero en otros casos, a partir de prioridades que no establecemos nosotros, se atienden resultados de otras regiones. Esto es lo que ha sucedido y están todos los elementos arriba de la mesa, con la transparencia habitual con la que trabaja la Universidad”, remarcó.

Insumos

“Con respecto a los kits (para los testeos), competimos con el sector de mayor demanda del país, que es el AMBA. Entonces en algunas circunstancias el flujo de los elementos reactivos o kits para el procesamiento también está sujeto a las posibilidades que tiene la Provincia de atender estas situaciones”, afirmó.

“Naturalmente, como laboratorio tenemos un límite, no solo de personal y equipos, sino también en lo que concierne al tiempo de procesamiento de las muestras”, añadió.

“Lamentamos profundamente que haya discusiones, debates o que se planteen cuestiones en torno a otro tipo de disputas, porque el contexto no da para esas pequeñeces y todos tenemos que estar a la altura del desafío que nos plantea la pandemia”, aseveró.

Muestreos

“Hay días que hay un bajísimo muestreo de Junín -lo cual hace muy difícil poder hacer un seguimiento de series de cifras- porque hay que atender situaciones de Bragado, Los Toldos”, explicó.

“Esto está en manos de autoridades sanitarias, y no puede ser de otra manera; no es un menú a la carta donde cada uno opina y toma decisiones”, dijo.

Sistema de fases

“Las autoridades sanitarias de la Provincia establecieron un sistema de fases y todas las universidades se manejan a partir de esa definición”, manifestó.

Y cuestionó: “En Junín tenemos algunas situaciones que llaman a confusión, porque, por ejemplo, siendo que la fase la establece la Provincia, hay funcionarios provinciales en Junín que recomiendan otro nivel de cierre. No es para que estemos todos opinando y llevando confusión. Las únicas herramientas que tenemos son el distanciamiento, la higiene, el aforo, el uso del tapaboca. Hay que insistir por ahí y que estemos todos haciendo un esfuerzo coordinado, que lo definen las autoridades sanitarias, que son quienes están a cargo de definir estas situaciones”.

Tensión política

Sobre los últimos cruces políticos, señaló: “Lamentamos la situación, no solo porque no contribuyen, sino porque además nos queda un largo trecho por delante. El Presidente ha puesto en el horizonte la vacuna para marzo o abril, falta mucho, por eso hay que construir esta responsabilidad ciudadana para poder sobrellevar esta cuestión, que no puede ser solo cerrar indefinidamente, por múltiples motivos, porque después de 180 días es de muy difícil realización. Tenemos que reflexionar, hacer una convocatoria una vez más a la moderación, al diálogo, a construir las mejores herramientas para que efectivamente la sociedad también encuentre en quienes tienen más responsabilidades las mejores recomendaciones”, sostuvo.

