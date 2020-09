“Es momento de profundizar los esfuerzos y es responsabilidad del Intendente”

Con un comunicado difundido en los medios, el Frente de Todos le pidió a Petrecca “orden y rigurosidad” ante los datos de la Región Sanitaria III.

En diálogo con TeleJunín Noticias, la diputada provincial Valeria Arata explicó algunos aspectos de la carta, en el marco de la suba de contagios y un escenario complejo en la ciudad.

“Enviamos a través de los medios una carta al intendente solicitándole que pongamos mayor cantidad de orden y rigurosidad en nuestra ciudad dado que entendemos que Junín es el epicentro de la Región en la que nos toca vivir, esta zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires”, explicó la legisladora del Frente de Todos.

Estamos pidiendo diálogo sincero, podemos aportar ideas y medidas.

“Como sabemos y tenemos datos de lo que ha ido sucediendo en estos días cuando Región Sanitaria ha brindado un informe en el que vemos que cada ocho días se duplican los casos, tenemos cada vez más personal de salud infectado por este Covid-19, sabemos que las camas de Terapia Intensiva son limitadas, tenemos el laboratorio de la universidad trabajando a más no poder y con un cierto retraso por la cantidad de muestras que tenemos que ir analizando”, detalló.



“Circulación comunitaria”

También se refirió a la circulación comunitaria que muchas idas y vueltas genera: “Tenemos la mayoría de los casos de los que no sabemos la trazabilidad, entendemos que hay circulación comunitaria. Entendemos que es momento de profundizar los esfuerzos y es una responsabilidad del intendente”.

Asimismo, agregó: “Y ponernos a disposición porque entendemos que como siempre lo ha dicho el intendente Petrecca, nosotros, el gobierno nacional y provincial siempre hemos mostrado solidaridad y compromiso para con la salud, con los juninenses y entendemos que es momento de tomar decisiones y no esconderse porque la situación es grave, compleja, y es el momento en el que tenemos que estar todos juntos para poder salir adelante”.



Consenso y participación

Arata remarcó que la situación es “agobiante, grave, tenemos muchas muertes y problemas en los geriátricos” y resaltó el pedido de mayor participación a la Mesa Sanitaria.

“Estamos pidiendo diálogo sincero, podemos aportar ideas y medidas porque entendemos que los comerciantes necesitan trabajar, mantener sus comercios abiertos, actividades físicas también que necesitan seguir trabajando, pero entendemos que entre todos podemos llegar a los consensos necesarios. Tendríamos que tener participación todos y no para una foto”.

