Aseguran que la circulación comunitaria de coronavirus alcanzó el 40 % en Junín

“La falta de camas intermedias puede hacer colapsar el sistema”. Con esta advertencia graficó el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, la situación de la pandemia en Junín, que viene experimentando una curva ascendente de contagios, que en las últimas semanas agudizó la preocupación de las autoridades.

Y el funcionario agregó que el problema se está dando sobre todo en el sector de cuadros leves y moderados. Se trata de pacientes que o bien no pueden aislarse en sus domicilios, por no contar con las condiciones adecuadas, o necesitan algún tipo de tratamiento adicional, por ejemplo, oxígeno.

Sostengo que hay que incrementar las medidas de aislamiento por lo menos durante dos semanas, afirmó Jorge Herce.

“Por ahora en cuidados intensivos no hay un gran porcentaje de ocupación. Pero el otro problema que tenemos es que hay un porcentaje importante de personal de salud infectado”, manifestó el médico.

En rigor, el porcentaje de personal de salud contagiado de coronavirus en Junín ascendía ayer al 12,4 por ciento del total de casos, una cifra muy superior al promedio provincial, que es de 5,8 por ciento.

“El personal de salud es lo básico del sistema”, apuntó Herce. “Estas dos situaciones, la de los pacientes leves y moderados que están ocupando camas y las infecciones en el personal pueden hacer colapsar el sistema de salud”, confirmó.

Y explicó que hay pacientes que no están diagnosticados y necesitan estar internados. “El centro Pioneer es para internaciones extrahospitalarias y de ninguna manera suple la falta de camas intermedias, porque hay pacientes que necesitan tratamientos”, indicó.



“Una enorme circulación viral”

“En Junín hay una enorme circulación viral, la situación es complicada y es necesario implementar un aislamiento más intenso”, remarcó. Y llamó a no minimizar la situación ni caer en el “negacionismo”.

“Sostengo que hay que incrementar las medidas de aislamiento por lo menos durante dos semanas”, insistió.

Según precisó el profesional, en Junín la circulación comunitaria del Covid-19 –son aquellos casos en los cuales no se pudo establecer un nexo epidemiológico- alcanzó el 40 por ciento del total de contagios. “Es una cifra muy elevada, porque significa que en cuatro de cada diez contagios no sabés lo que pasó”, alertó.

Y añadió que en Junín cada ocho días se duplican los casos. “Con esta tasa de contagios no hay sistema de salud que aguante”, advirtió.

Carta a Petrecca

Legisladores del Frente de Todos por la Cuarta Sección Electoral enviaron ayer una carta al intendente de esta ciudad, Pablo Petrecca (Juntos por el Cambio), en la cual expresan “profunda preocupación por la situación epidemiológica”.

En este sentido, señalaron que los indicadores sanitarios de Junín “son alarmantes: los contagios se duplican cada ocho días; el laboratorio del CIBA está colapsado con demoras de 48 horas o más para dar los resultados; y las camas de UTI son limitadas”.

Además, manifestaron que si bien Junín se encuentra en Fase 4 (según la norma provincial) “hay un relajamiento, puesto de manifiesto por varios actores sociales de la ciudad, que piden mayores controles y organización social frente a la situación, marcada por el aumento de casos”.

La misiva, firmada por los diputados Alberto Conocchiari, Alexis Guerrera, Valeria Arata, Micaela Olivetto, Viviana Guzzo y el senador Gustavo Traverso cierran con un llamado “a reflexionar y encontrar juntos, a través del diálogo sincero, el camino justo para la mejor salida”.

