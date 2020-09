Coronavirus en Junín: fallecieron otras 3 personas y se registraron 46 nuevos casos

En la tarde de ayer fueron confirmadas las muertes de otras tres personas por coronavirus en Junín de 77, 91 y 86 años. Un de ellas del asilo. De esta forma, suman 17 los fallecidos en la ciudad por esta enfermedad.

En este sentido, preocupan los casos de Covid-19 en el Hogar de Ancianos “San José”, de las hermanas de los Ancianos Desamparados de Santa Teresa de Jesús, donde ya se registran ocho fallecidos.

Los contagios comenzaron hace casi tres semanas. El viernes último, las autoridades sanitarias brindaron datos importantes sobre la afectación de los ancianos en una residencia de ancianos, sin mencionar que era precisamente el Asilo de Ancianos.

En la oportunidad señalaron que de los 67 allí alojados, 25 fueron confirmados, en tanto que hubo ocho fallecidos, seis residentes y dos que estaban a cargo de la institución.

Conferencia

El doctor Jorge Herce, director de Región Sanitaria III, durante la conferencia de prensa brindada el viernes último, dijo: “Hay un brote importante en una residencia de adultos mayores, donde Región Sanitaria III estuvo trabajando con el municipio. En esa residencia, de 19 trabajadores, 10 fueron confirmados”.

“Esta cuestión es importante, tiene que ver con la circulación de personas, la afectación de los trabajadores de la salud y el resto, con la altísima mortalidad que esto tiene en los adultos mayores”, manifestó.

“Es una población vulnerable, a pesar del trabajo que se ha hecho, muchas veces no hay manera de que no se filtre un contagio dentro de estas instituciones cuando son tan grandes y a pesar de tener las condiciones adecuadas para poder actuar correctamente”, dijo el doctor Herce.

Destacó que se estaban testeando a todos los residentes para evaluar cuál era la situación.

Reporte diario

La Secretaría de Salud confirmó que ayer se registraron 46 nuevos casos de coronavirus en Junín, de 108 muestras analizadas.

Asimismo, hay 216 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios (y cuatro no residentes) y 875 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 1281 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 418 juninenses contagiados activos (617 desde el 20 de marzo) y cinco confirmados no residentes. También se registran 17 personas fallecidas de Junín y 5 no residentes. Ya se han recuperado 185 vecinos de nuestra ciudad desde que se desató la pandemia.

Se informó además que ayer 20 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19.

Cabe recordar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron desde el área de Salud.

--

