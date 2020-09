Falleció Eloy Rómulo Herráez, primer matriculado del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín

El Dr. Eloy Rómulo Herráez se instaló en Junín por una circunstancia fortuita.

Nacido en Santa Fe, se recibió de abogado en la Universidad Nacional del Litoral.

Cuando se crea la provincia de Chaco (1951), que se llamaba entonces Provincia Presidente Perón, fue designado como Defensor de Pobres e Incapaces.

La Revolución Libertadora de 1955 lo deja cesante y pasa a formar parte del equipo de Deolindo Felipe Bittel que defendía a los peronistas perseguidos.

En un reportaje que le hizo Democracia recordó: “Un primo me ofrece trabajo en esta zona y me vine, justo cuando se crea el Departamento Judicial Junín, por lo tanto me inscribí, fui el primero”, dijo.

Acá se desempeñó en la rama del Derecho Agrario y del Trabajo. Posteriormente ingresó en la Justicia para desempeñarse como juez en el Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, hasta que se jubiló hace algunos años.

De trato amable, con una sonrisa permanente en su rostro y con muchos amigos, era frecuente verlo en las confiterías de la ciudad.

Sus ojos tomaban un brillo especial cuando se refería a sus hijas: Silvia, jueza Civil y Comercial de Tierra del Fuego, y Liliana, jueza federal jubilada, y a sus nietos.

Silvia y Liliana lo llevaron a vivir junto a ellas a Río Grande (Tierra del Fuego), cuando su estado de salud así lo requirió.

Su fallecimiento ocurrió el domingo 13 de setiembre en horas de la tarde, a sus 93 años. Sus restos fueron sepultados en Río Grande.

--

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital