Con numerosos cursos y talleres, se puso en marcha el Centro de Capacitación Laboral

La Oficina de Empleo del Gobierno de Junín, a cargo de Sergio Pérez Volpin, invita a participar de los cursos y talleres que se llevan a cabo desde el flamante Centro de Capacitación Laboral, dirigidos a quienes estén en la búsqueda de empleo y que quieran adquirir herramientas para enfrentar una entrevista laboral o definir su perfil.

Los interesados pueden contactarse a través del mail ccl@junin.gob.ar o, por teléfono, al 4631618.

Al respecto, Pérez Volpin manifestó: "Estamos lanzando el centro de capacitación laboral junto con el equipo de nuestra oficina, con el objetivo de acercar la mayor cantidad de herramientas posibles para los vecinos de Junín. Apuntamos a los que tienen que salir a buscar trabajo, sabemos que es una situación difícil, movilizante y muchas veces desesperante. Por eso, queremos prepararlos para que esa búsqueda sea lo más exitosa posible. Por lo tanto habrá charlas, talleres y cursos. Algunos durarán una hora y media a través de las diferentes plataformas y otras tendrán una extensión de meses o dos o tres encuentros".

"Esta actividad tendrá varios componentes, pero uno de ellos será acompañar a aquella persona que aún no tiene definido hacia dónde va en la búsqueda laboral con la famosa pregunta 'de qué querés trabajar'. Muchas veces la desesperación lleva a decir cualquier cosa y eso nos hace perder o hace que el camino sea más difícil. Por eso haremos una orientación vocacional direccionada específicamente a lo laboral. También atenderemos a las personas que nunca hayan enfrentado una entrevista laboral, para que en esos pocos minutos puedan causar una buena impresión. Por otra parte, habrá charlas para esas personas que saben hacia dónde van, que ya tienen su currículum armado y que ahora viene una etapa complicada como lo es salir a buscar trabajo", dijo Pérez Volpin.

La oferta de talleres y cursos

1) Taller sobre "Confección de C.V.": martes a las 10, con inscripción previa al mail empleo@junin.gob.ar. Se lleva a cabo en un único encuentro que tiene una duración de alrededor de 2 horas. Abierto a la comunidad en general. Solo se requiere contar con algún dispositivo tecnológico que habilite el entorno virtual.

2) Taller sobre "Cómo participar de una entrevista de trabajo": jueves a las 11, con inscripción previa al mail empleo@junin.gob.ar. Se lleva a cabo en un único encuentro que tiene una duración de alrededor de 2 horas. Abierto a la comunidad en general. Solo se requiere contar con algún dispositivo tecnológico que habilite el entorno virtual.

3) Taller sobre "Fuentes de búsqueda de empleo": día y hora a confirmar, con inscripción previa al mail empleo@junin.gob.ar.

4) Taller sobre "Entrevista de Trabajo - Modalidad virtual": día y hora a confirmar, con inscripción previa al mail empleo@junin.gob.ar.

5) Taller "Orientación Ocupacional, Vocacional y Laboral": día y hora a confirmar, con inscripción previa al mail empleo@junin.gob.ar.

6) Taller "Mi Primer Empleo", orientado a alumnos/as de sexto año de colegios secundarios de Junín y aledaños. Inscripción previa al mail empleo@junin.gob.ar para coordinar disponibilidad de fechas posibles.

7) Curso de Introducción al Trabajo: tres meses de duración. Destinado a la población considerada "Jóvenes por más y mejor trabajo" (personas de entre 18 a 24 años que no estén trabajando o estén trabajando de manera no registrada y que no hayan finalizado sus estudios formales, primario y/o secundario, o lo estén realizando).

8) Curso de Empleabilidad: dos meses de duración. Destinado a la población considerada "Jóvenes por más y mejor trabajo" (personas de entre 18 a 24 años que no estén trabajando o estén trabajando de manera no registrada y que no hayan finalizado sus estudios formales, primario y/o secundario, o lo estén realizando).

9) Club de Empleo: cuatro meses de duración. Destinado a la población considerada "Jóvenes por más y mejor trabajo" (personas de entre 18 a 24 años que no estén trabajando o estén trabajando de manera no registrada y que no hayan finalizado sus estudios formales, primario y/o secundario, o lo estén realizando).

10) Asesoramiento a Empleadores/as en la Selección del Personal. Requiere inscripción previa y está orientado a brindar acompañamiento a empleadores/as en sus procesos de selección, asistiendo no solo en la intermediación laboral (definir el perfil del puesto buscado, reclutamiento, filtro de CV, recepción y envío de CV, etc.), sino también en la instancia de entrevista de trabajo propiamente.

11) Nociones básicas sobre derecho del trabajo. Requiere inscripción previa y está orientado a socializar derechos y obligaciones en las relaciones laborales.

