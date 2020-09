Jorge Macri cuestionó la quita de coparticipación a CABA y la gestión de Kicillof en la Provincia

El intendente de Vicente López y presidente del Pro, Jorge Macri, mantuvo ayer un diálogo en exclusiva con TeleJunín Noticias. En dicha oportunidad se refirió especialmente a la quita de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires que se anunció en el marco del conflicto con la Policía la semana pasada.

Además, cuestionó las estrategias del kirchnerismo y la capacidad de gestión de la Provincia.

Mecanismos que “no corresponden”

Consultado sobre el conflicto con la Policía y la decisión de quitar coparticipación a CABA, el intendente de Vicente López explicó: “La noche anterior se nos convocó a algunos de nosotros de urgencia a una reunión en la Quinta de Olivos. Allí, se nos dijo que el presidente iba a informar una solución al problema policial y en realidad, lejos de eso, lo que hubo fue una decisión política de tomar la coparticipación o parte de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, sin siquiera haberlo hablado, dialogado, para mi además, de manera anticonstitucional. Pero decidieron hacerlo de esa manera, y nosotros tuvimos que asistir a ese evento sin saberlo, casi avalándolo”.

Macri cuestionó la medida: “Desayunarnos de esa medida ahí fue incómodo”, y agregó: “La verdad nos pareció fuera de lugar, una zancadilla innecesaria que nos dejaba en una situación muy incómoda y en tono de queja, si se quiere. Decidimos no asistir al anuncio del gobernador, que no quiere decir que no vamos a seguir trabajando, lo haremos como todos los días, haciendo un montón de cosas, pero nos parecía bueno dejar en claro que ese tipo de mecanismos, de hacer trampa, de picardías, no nos van. No corresponden”.

Diálogo

A pesar de las discrepancias, Macri aseguró que se continúa trabajando en el diálogo.

“Hablamos habitualmente y la voluntad nuestra es seguir sosteniendo el diálogo, pero también dejar en claro que hay cosas que a nuestro entender no corresponden. Porque esta lógica que a veces tiene el kirchnerismo de plantear que para que algo que esté mal no se note tengo que complicarle la vida al que está un poco mejor, que es el planteo concreto que hacen respecto de la Ciudad: como la Ciudad está bien, está bien gestionada, tiene recursos, saquémosle para que no se note tanto que la Provincia está mal, es una visión equivocada, errónea”, remarcó.

“Lo que tenemos que hacer es ver cómo levantamos las cosas que están mal, cómo mejoramos lo que está postergado, no cómo se la complicamos. Y discutir la distribución es razonable, todos nosotros en el rol de Estado tenemos que estar cuidando que nadie quede atrás, que el que está más relegado reciba un poco más de ayuda, pero para eso también hay que crecer, hay que desarrollar, distribuir más recursos, si no nos estamos pasando la miseria de un lado al otro y solo emparejamos para abajo”.

“Cuando le complican la vida a la Ciudad de Buenos Aires, no se la complican a Horacio Rodríguez Larreta, se la complican también a un montón de gente que va a trabajar o a buscar salud o educación a la Ciudad de Buenos Aires. Se la complican al Hospital Gutiérrez, al Hospital de Niños, que reciben derivaciones de todo el país y de toda la Provincia para atender complicaciones de salud. Esa lógica de olvidarse de la gente es una lógica que a veces está muy presente en algunos sectores del kirchnerismo”, cuestionó el presidente del Pro.

Gestión y recursos en la Provincia

Para Jorge Macri, “los peores años de la provincia de Buenos Aires en lo que hace a recursos ocurrieron cuando Daniel Scioli era gobernador. Justamente, en esa época Alberto Fernández era jefe de Gabinete del kirchnerismo, Néstor Kirchner decidió congelar el Fondo del Conurbano y unos años después también Axel Kicillof era ministro de Economía. Es como que ahora le preocupan los recursos de la provincia de Buenos Aires, pero antes, cuando estuvieron en otros roles, destrozaron los recursos que esta provincia necesitaba. Es más, cuando en 2016 junto a María Eugenia (Vidal) y varios intendentes del kirchnerismo fuimos al Congreso de la Nación a pedir la actualización del Fondo del Conurbano que permitió muchos más recursos para la Provincia, fue como recuperar 4 puntos de coparticipación; esa ley Axel Kicillof la votó en contra”, explicó.

Asimismo, Macri mostró preocupación por la gestión en la Provincia: “Me preo-cupa que el equipo de la Provincia no está a la altura de las consecuencias con capacidad de gestionar. Y el conflicto de la Policía es una demostración de eso”.

En ese sentido detalló: “Pensemos que el presidente anunció un plan de Seguridad que iba a ser el antes y el después para el Conurbano y que después de eso venía un refuerzo de seguridad para el interior. Tres días después les estalló el conflicto de la Policía y el presidente tuvo que ponerse casi en rol de gobernador a resolver ese tema, mal resuelto, atacando a la Ciudad. Eso demuestra que el gobernador no ha podido administrar los conflictos de seguridad en la provincia de Buenos Aires”.

Además, sin dudas habrá conflictos paritarios por delante por resolver.

“Se han planteado otros conflictos entre gremios y la provincia de Buenos Aires y espero que lo resuelva el gobernador y su equipo y que no tengamos que recurrir siempre a la urgencia y tener que meter al presidente en medio de los líos de la Provincia”, concluyó.

