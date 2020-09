Continúan las tareas de fumigación y muestreo para controlar al barigüí

Con el objetivo de controlar la población del barigüí, el Gobierno de Junín continúa realizando trabajos de fumigación en los diferentes espacios públicos de la ciudad. Dichas tareas se realizan durante todo el año y no pararon durante la pandemia.

Al respecto, Cecilia Laffaye, coordinadora de la dirección de Medio Ambiente, manifestó: "Desde el comienzo de la pandemia que no hemos parado y le dedicamos toda la energía para controlar esta plaga. También estamos haciendo el control del adulto, ya que nosotros siempre trabajamos en dos etapas de este ciclo biológico del barigüí, el adulto y la larva. El control de la larva comienza en esta etapa del año, que es la primavera, ya que por su ciclo biológico es cuando aparece en los ríos y en los canales".

"Jugamos con algo a favor, ya que el caudal del río está bajo porque no llovió mucho y esto hace que este insecto no se reproduzca a gran escala. Tampoco descuidamos el tema de los canales, que no son pocos, ya que en ese lugar si tenemos movimiento, porque cuando baja el río los canales que están en los campos comienzan a moverse. Ahí es donde hacemos foco y controlamos esta etapa de la larva con productos biológicos", dijo Laffaye.

"Desde el inicio de la gestión del intendente Petrecca, en diciembre del año 2015, no hemos parado y por eso venimos teniendo buenos resultados", finalizó.