Hay un nuevo fallecido por coronavirus en la Ciudad y 25 nuevos contagios

La ciudad continúa experimentando una preocupante suba de contagios con 393 casos activos de coronavirus y 300 casos sospechosos que aguardan resultados.

Si bien en la última semana se registraron un total de 166 casos positivos, 27 menos que la semana anterior, lo cierto es que el último domingo el total de casos activos era de 304 y ayer ascendió a 393 por lo que la curva continúa en ascenso.

En la última conferencia de prensa brindada por la Mesa de Salud de Junín se informó que los casos se duplican cada ocho días.

El secretario de Salud, Carlos Lombardi, afirmó: “Tenemos muchísimos más casos de los que teníamos hace un mes, con una curva claramente en ascenso que nos preocupa, al igual que la cantidad de días que tenemos en cuanto a la duplicación de casos”.

El funcionario manifestó además la preocupación por el recurso humano y la ocupación de camas.

Los casos confirmados

Ayer, la secretaría de Salud informó que se registraron 25 nuevos casos positivos en la ciudad. Corresponden a dieciséis mujeres de 76, 50, 30, 67, 56, 43, 32, 37, 35, 44, 51, 45, 37, 13, 48 y 41 años y nueve hombres de 42, 66, 50, 66, 31, 71, 26, 53 y 19 años. De estos, doce casos son por contacto estrecho, tres corresponden a personal de salud y diez tienen nexo en estudio.

Ayer se registró un nuevo fallecimiento y ya son catorce las personas que perdieron la vida por el covid.

Se trata de una abuela de 93 años, identificada como Aida Unamuno, que de momento se encontraba internada en una clínica privada de la ciudad pero vivía en el Asilo de Ancianos.

Asimismo, hay 300 casos sospechosos (y cinco no residentes), que aguardan resultados y hay un total de 920 personas aisladas de manera preventiva.

Es por ello que el total de casos confirmados ascienden a 393 y otros seis no residentes, hospitalizados en Junín. Además hay un total de 165 casos recuperados y 12 no residentes.

Los casos sospechosos no residentes corresponden a personas de la localidad de Rojas, Colón, Villa Cañás, Irala y Gualeguaychú.

Además, recibieron el alta 19 personas de Junín que se consideran recuperadas de covid.

Situación crítica

“Hay dos situaciones que se han agregado que realmente nos preocupan”, aseguró en la conferencia el funcionario. “El recurso humano sanitario se ve afectado entre un 15 y 20 por ciento a nivel mundial. Esto trae una alteración en el funcionamiento de las instituciones de salud donde el trabajador se desempeña y por lo tanto el servicio también se ve resentido”.

“El otro tema es el incremento notable de la ocupación de camas del sector intermedio que aloja a aquellos pacientes con manifestaciones clínicas que no requieren terapia intensiva y los casos sospechosos que no pueden alojarse en sus domicilios porque no cuentan con las condiciones necesarias”, manifestó.

“Esto origina que permanezcan en el sistema de salud, y genera que haya menor disponibilidad de camas”, apuntó. Y subrayó: “La situación está difícil en Junín”.

Lombardi expresó: “Pido respeto hacia los trabajadores de la salud porque hay personas que consideran que no se está haciendo lo suficiente y quiero resaltar esas labores en pos de la salud de la comunidad”.

También dijeron que por el incremento de casos se realizan más testeos en los laboratorios, situación que genera que “las muestras empiecen a demorarse más de 24 horas y se vayan acumulando”.

“Hace un mes habíamos publicado una carta en la Mesa de Salud cuando teníamos 13 casos positivos que lo veíamos como una situación preocupante. Hicimos una clara alocución de lo que era la responsabilidad social e individual. Y creo que no está mal reiterarlo”, recordó Lombardi.

La responsabilidad hoy “es uno de los pilares fundamentales para que pueda responder el sistema de salud en la pandemia. Cada acción individual repercute en la comunidad, porque ponen en riesgo a los demás”, apuntó.

Fases

El criterio para un eventual pase a Fase 3 es diferente a los utilizados para definir las etapas 4 y 5, y depende de la decisión de la Provincia.

El ingreso a fase 3 corresponde a los municipios donde se haya producido un fuerte aumento de los casos, de manera repentina y que tras identificarse los primeros autóctonos, se perciba una velocidad de transmisión o donde se verifique la transmisión comunitaria.

En fase 4 se incluyen los municipios que las últimas dos semanas registraran más de diez casos nuevos de coronavirus, cada 100 mil habitantes, por semana y durante dos semanas. Para mantenerse en la Fase 5, se deben registrar menos de 10 casos, por semana, en la misma cantidad de habitantes.

Más de 11.000 testeos diarios en la provincia

Un promedio de 11.235 testeos diarios se analizan en los 53 laboratorios habilitados en centros de salud y universidades nacionales para el diagnóstico de coronavirus, informó el ministerio de Salud bonaerense.

Además, a través de los Centros de Telemedicina, que realizan el seguimiento de los casos sospechosos, se realiza un promedio diario de 109.550 llamadas.

Según detalló la cartera, en el marco del informe epidemiológico que se emite todos los lunes, la Provincia cuenta con 53 laboratorios para diagnosticar muestras de hisopados de personas con síntomas sospechosos de Covid 19; y están próximos a inaugurarse otros tres laboratorios más.

Esos nuevos laboratorios funcionarán en el Hospital Cestino, de la ciudad de Ensenada; en el laboratorio del hospital municipal Orellana, de Trenque Lauquen y el tercero se concretará, convenio mediante, con la Asociación Argentina de técnicos y auxiliares de laboratorio.