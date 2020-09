En aumento: hay 22 nuevos casos de Covid en Junín y ya son 387 los activos

La Secretaría de Salud confirmó ayer que se registraron 22 nuevos casos de coronavirus en Junín, de 53 muestras analizadas.

Se trata 10 mujeres de 41, 27, 52, 44, 36, 48, 29, 59, 23 y 25 años; y 11 hombres de 11, 64, 39, 31, 27, 33, 65, 71, 37, 36, 72 años y un bebé de 8 meses. De estos, 14 casos son por contacto estrecho y 8 tienen nexo en estudio.

Asimismo, hay 283 casos sospechosos que aguardan resultados de estudios (y siete no residentes) y 866 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados. Unas 1216 ya cumplieron con esa condición.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 387 juninenses contagiados activos (546 desde el 20 de marzo) y seis confirmados no residentes. También se registran 13 personas fallecidas de Junín y cinco no residentes. Ya se han recuperado 146 vecinos de nuestra ciudad desde que se desató la pandemia.

Se informó además que ayer 17 personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se las considera casos recuperados de Covid-19; y que se sumaron 28 sospechosos de los cuales 15 son contactos estrechos de pacientes Covid, mientras que el resto no tiene antecedentes epidemiológicos.

Cabe recordar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron desde el área de Salud.

Fallecida en Chivilcoy

En la mañana de ayer, a través de una conferencia de prensa encabezada por el intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, se dio a conocer el reporte epidemiológico de la ciudad, en el que informaron sobre la aparición de 11 casos positivos y un fallecimiento por Covid-19.

La víctima que se ha reportado, pero cuyo deceso ocurrió durante la jornada del viernes, es una psicóloga de 70 años con domicilio en Chivilcoy, pero que tenía su consultorio en Bragado.

En la Provincia

Los casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires ascendieron a 322.238 tras confirmarse 5.732 nuevos contagios en las últimas 24 horas, informó ayer el ministerio de Salud provincial.

Según precisó la cartera a cargo de Daniel Gollán, se registraron 1.837 casos por cada 100.000 habitantes, en tanto que 254.182 personas ya se recuperaron y recibieron el alta.

En el territorio bonaerense fallecieron 6.707 personas desde la llegada de la pandemia al país, en marzo último.

Del total de contagiados, el 51% son hombres, 48,6% mujeres, y hay 0,4% "sin datos".

Sobre la totalidad de los casos, el 69,6% corresponde a contagios comunitarios; 12,2% fue por contacto estrecho con casos confirmados; en 11,2% está en investigación la causa; y 5.9% corresponde a trabajadores de salud, indicó el informe oficial.