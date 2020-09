“Nos asemejamos a zonas complicadas de la Provincia”, advirtieron desde el municipio

Los integrantes de la Mesa de Salud de Junín brindaron ayer una conferencia de prensa en la que informaron sobre la situación epidemiológica de la ciudad y la región, en relación al aumento de casos de coronavirus, que según informaron los especialistas se duplican cada ocho días.

Al respecto, el secretario de Salud, Carlos Lombardi, afirmó: “Tenemos muchísimos más casos de los que teníamos hace un mes, con una curva claramente en ascenso que nos preocupa, al igual que la cantidad de días que tenemos en cuanto a la duplicación de casos”.

“Hay dos situaciones que se han agregado que realmente nos preocupan. El recurso humano sanitario se ve afectado entre un 15 y 20 por ciento a nivel mundial. Esto trae una alteración en el funcionamiento de las instituciones de salud donde el trabajador se desempeña y por lo tanto el servicio también se ve resentido”.



“El otro tema es el incremento notable de la ocupación de camas del sector intermedio que aloja a aquellos pacientes con manifestaciones clínicas que no requieren terapia intensiva y los casos sospechosos que no pueden alojarse en sus domicilios porque no cuentan con las condiciones necesarias”, manifestó.

“Esto origina que permanezcan en el sistema de salud, y genera que haya menor disponibilidad de camas”, apuntó. Y subrayó: “La situación está difícil en Junín”.

“Pido respeto hacia los trabajadores de la salud porque hay personas que consideran que no se está haciendo lo suficiente y quiero resaltar esas labores en pos de la salud de la comunidad”, expresó.

También dijeron que por el incremento de casos se realizan más testeos en los laboratorios, situación que genera que “las muestras empiecen a demorarse más de 24 horas y se vayan acumulando”.

“Hace un mes habíamos publicado una carta en la Mesa de Salud cuando teníamos 13 casos positivos que lo veíamos como una situación preocupante. Hicimos una clara alocución de lo que era la responsabilidad social e individual. Y creo que no está mal reiterarlo”, recordó Lombardi.

La responsabilidad hoy “es uno de los pilares fundamentales para que pueda responder el sistema de salud en la pandemia. Cada acción individual repercute en la comunidad, porque ponen en riesgo a los demás”, apuntó.

Luces de alerta

“Nos asemejamos a zonas complicadas de la Provincia en cuanto a datos estadísticos, en referencia a los casos activos. Hoy tenemos una circulación intensa en conglomerados, en espacios cerrados con acumulación de gente y empiezan a aparecer algunas instituciones como asilos con pacientes positivos”.

“Hay un decreto nacional que prohíbe las reuniones sociales y sin embargo se siguen haciendo. No estoy transfiriendo culpas, sino que estoy pidiendo responsabilidad social para poder combatir esta pandemia”, concluyó.

Aumento “rápido” de contagios

Por su parte, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, informó la situación epidemiológica actual con la presentación de datos y estadísticas. “Cada nueve días los casos se están duplicando. Es una preocupación porque se generan más contagios y potencialmente más muertes”, apuntó el médico.

“Por otro lado, está la afectación al personal de la salud que es un problema enorme, porque si uno tiene todos los respiradores y camas del mundo, si no tiene a los trabajadores capacitados ningún equipamiento sirve. Además, cuantos más casos, no hay laboratorio que resista a la cantidad de muestras”, reconoció.

“No hay un sistema de salud que pueda soportar un incremento rápido, por eso existe la necesidad de amesetar la curva, que en Junín tiene un ascenso rapidísimo que nos preocupa profundamente. Si no logramos amesetarla, no hay sistema de salud, de rastreo, camas y laboratorios que puedan aguantar”, remarcó.

Esto se logra únicamente “con al aislamiento sanitario, ya que no tenemos otra herramienta, y no hay vacuna”, manifestó.

En la Región Sanitaria III “tenemos la duplicación de casos cada 13 días y está llegando a los primeros mil casos, que es mucho para nuestra región, donde Junín aporta la mayor cantidad de contagios”, reconoció.

Además, dijo Herce, “los distritos de los alrededores derivan los pacientes a Junín, que siempre ha sido referencia sanitaria en el norte de la provincia de Buenos Aires”.

“En la semana 33 cuando empezó a crecer rápidamente el brote, los grupos más afectados fueron los de menor edad (de 20 a 24), pero hoy los más afectados son los de mayor edad, de 45 a 65 años”.

“Esta pandemia empieza por los jóvenes, afecta a los padres y mata a los abuelos. Este es el flujo que se produjo en el mundo y que está empezando a suceder en nuestra región”, afirmó.

En una de las estadísticas informadas, Herce habló de las tasas de casos activos que hay en una población cada 100 mil habitantes, que “nos permite comparar la situación nuestra con la de otros lugares”.

“Al día de hoy la tasa de Junín se parece mucho a la de cualquier partido del conurbano bonaerense y de AMBA”, subrayó.

“No hay manera de detener esta pandemia si no profundizamos el aislamiento comunitario, que es fundamental, porque no existe otra manera de frenar la circulación del virus. Es un pedido de solidaridad a cada uno de los habitantes”, explicó.

“La tasa de letalidad arrancó con el 1% de los casos en el país y la Provincia, que ahora están en 2%, mientras que en la Región estamos en 1,7%. De cada 100 personas que se enferman, dos fallecen”, agregó Herce.

“Hubo un brote importante en una residencia de adultos mayores. Hemos estados trabajando ene estos días intensamente con 10 de 19 trabajadores afectados y de los 67 residentes, 25 fueron contagiados. Fallecieron cuatro residentes y dos cuidadoras que estaban a cargo de la institución”, informó.

En el Centro de Molineros

Al respecto, el director asociado del Hospital Interzonal, Marcos Jaureguizar, expresó: “Quiero saludar y felicitar a los trabajadores del Hospital y de todo el equipo de salud de clínicas y CAPS por el esfuerzo que están realizando permanentemente”.

“Pareciera que tenemos derechos y libertades distintos que nos predisponen a un individualismo bastante cultural. Creo que la historia no es así y que mi libertad va junto con la del otro. Este es un concepto comunitario”, reconoció.

“Si no lo tomamos de esa manera, pareciera ser que las soluciones van a ser individuales, pero tienen que ser de la población”, manifestó.

“Desde el Hospital, en un principio teníamos 16 camas en una parte del segundo piso y hoy tenemos 38 disponibles para internar pacientes con Covid. Para esto tuvo que desocuparse una parte de pediatría”, indicó.

“Ahora tenemos pacientes sospechosos leves que están internados en el Centro de Molineros. Estos sectores permiten crear espacios”, informó.

“Ahora estamos realizando un testeo epidemiológico especial para trabajadores de la salud y saber qué cantidad de trabajadores fueron expuestos y no tuvieron síntomas. Se realizó una primera muestra de 73 trabajadores con un trabajador positivo”, señaló.

“En relación a los hisopados, hoy estamos con el doble de consulta en relación a agosto. Esto no es novedad y está acompañado por las curvas ya presentadas”, concluyó.

--

--> No da alivio: hay 18 nuevos casos de Covid en Junín y ya son 382 los activos

--> ¿Buscas una noticia vieja? Revisa el Archivo digital