“Todo el país tiene que parar por quince días”, dijo Gustavo Traverso

¿Cree que hay que retroceder de fase por el aumento de los casos de Covid-19?

-Hablé con el ministro de Salud de la Nación (Ginés González García) y él me decía que todo el país tiene que parar quince días, porque se está viviendo una saturación del sistema de salud, no por los recursos -porque los fondos se consiguen-, sino por los recursos humanos. Está totalmente estresado el sistema, con médicos, terapistas y enfermeros aislados, enfermos cansados, agotados. Por eso hay que bajar el nivel de contagio. Está absolutamente comprobado que la transmisión del virus aumenta con la movilidad. Lo que recomienda Ginés, y yo me hago eco en Junín tanto de las recomendaciones del ministro como de lo que viene diciendo Jorge Herce (titular de la Región Sanitaria III), es parar todo durante quince días, porque es la forma de desestresar el sistema.

-¿Considera que el conflicto policial fue impulsado políticamente?

-Es de manual, un plan de desestabilización. Nos pasó en todas partes de América Latina, donde los grupos de derecha aprovechan conflictos particulares o sectoriales para desestabilizar, claramente influenciados por el sector de Patricia Bullrich y la derecha más recalcitrantes del Pro. No tengo dudas. En Junín hubo dos personas que agitaron el conflicto, que son Andrés Rosa y Luis Chami. Por eso no tengo ninguna duda de que es parte de un plan político, que se suma a un reclamo genuino y real que es el bajo salario y la situación de agotamiento y de angustia de los policías, pero claramente está enmarcado en ese contexto.

-Algunos dicen que el punto que le quitó el Gobierno a CABA profundiza la grieta, ¿qué opina?

-La medida de recuperar el porcentaje de coparticipación que la Provincia perdió durante el gobierno de Macri tiende a alcanzar una paridad en la coparticipación, que es desigual porque la Provincia aporta un montón de recursos y recibe muy poco. La grieta es un invento del macrismo y de la derecha para que los argentinos no puedan hablar y ponerse de acuerdo.

