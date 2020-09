“Si lo epidemiológico no cambia, tampoco cambiará la virtualidad de la escuela”

Francina Sierra, secretaria general de la Seccional Junín del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), afirmó que por estos tiempos de pandemia “se han encontrado nuevas maneras de llevar adelante las clases en la escuela pública”.

“Estamos confrontados, como muchos sectores del trabajo, a una realidad de hacer escuela a la distancia, en la virtualidad y adaptándonos a esta nueva forma de comunicarnos con los alumnos, con las comunidades educativas, que parecía que iba a ser por un período mucho más corto, una situación de emergencia que había que cubrir, pero con el transcurso de los meses y de la situación epidemiológica que estamos viviendo, claramente esto va a continuar, en la nueva normalidad, como muchos dicen”, manifestó Sierra.

La gremialista dijo que había que reconocer muchísimo el esfuerzo que estaban haciendo tanto los docentes como las familias, en el actual contexto.

“Se ha profundizado la relación de manera virtual y algunas cuestiones que eran más complejas al principio se han solucionado, se han encontrado nuevas maneras de llevar adelante las clases en la escuela pública”, aseguró.

“De todos modos – aclaró Sierra- hay disposiciones que todavía están faltando y cuestiones que todavía estamos exigiendo a los Estados Nacional, Provincial y Local, para que pongan el hombro y efectivamente mejoren las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta que es muy difícil pensar la vuelta a la presencialidad”.

El futuro

Sobre el futuro eductivo en las escuelas, en base a lo que estaban viendo desde los gremios, la entrevistada opinó que la situación epidemiológica que tenía Junín y el interior provincial, con aumento de casos de Covid absolutamente descontrolado, hacía que “de ninguna manera se puede pensar en la vuelta a la presencialidad.

“Personalmente, creo que en este 2020 no podrá ser y en el 2021 habrá que empezar a pensar el escenario. Si lo epidemiológico no cambia, tampoco va a cambiar el escenario de virtualidad con la escuela. A veces pensamos que porque hay un corte de año, pasar del 2020 al 2021 algo diferente va a suceder, y todos tenemos esa esperanza, que haya una modificación de las condiciones sanitarias que estamos viviendo hoy, pero si no fuera así, el cambio de año no va a significar la vuelta a la presencialidad porque sí”, dijo.

Para Sierra habrá que pensar un escenario en el que el inicio del ciclo lectivo 2021 puede ser también en contexto de virtualidad y continuar, en la actual dinámica, con recupero de contenidos o con refuerzos de lo que no se pudo alcanzar en este año.

“El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, dijo que no habrá ningún niño o joven que repita el año que está transitando y esto tiene que ver con una definición, este año no hay evaluación numérica, o calificación, sino una evaluación de los procesos, cómo se fueron adaptando los niños y niñas”, explicó.

“En 2021 van a poder comenzar el año siguiente a su trayectoria escolar pero yo no creo que haya mucha diferencia entre lo que hoy se vive y lo que será el inicio de 2021”, señaló.

Edificios

A la pregunta de si habían hablado con las autoridades del Consejo Escolar y de Educación del municipio sobre las condiciones edilicias del ámbito educativo, Francina Sierra respondió: “Realmente no hay una comunicación fluida entre el Consejo Escolar, la Dirección de Educación y los sindicatos, por lo menos no con el Suteba”.

Dijo que, ante los distintos pedidos y cuestiones que ya se habían señalado, no hubo respuestas concretas. “Hoy la dificultad de volver a la presencialidad no solamente está condicionada por lo epidemiológico, sino por lo edilicio también. La mayoría de los edificios escolares están cerrados desde el 20 de marzo, y por más que se abran para entregar los módulos alimentarios, no es lo mismo. Hay que hacer todo un trabajo de mantenimiento y ver en qué condiciones van a estar cuando se vuelva a la presencialidad. Sobre eso, por ahora no hay nada, solo algunos programas nacionales, como la Argentina con la Educación y el Trabajo, programa del ministerio de Desarrollo Social de la Nación que ha aportado trabajo a algunos jardines de infantes”, explicó.

“No hay inversión del Gobierno local, que tiene a disposición el Fondo de Financiamiento Educativo, para las mejoras y todo lo que necesita la educación, pero el intendente Petrecca sistemáticamente ha generado algunas cuestiones que son de ‘maquillaje’ digamos, que en la práctica no funcionan, anuncios de obras que después de diluyen”, apuntó.

“No hemos visto ni mejoras en la conectividad ni en los edificios escolares ni en la logística, distribución del Servicio Alimentario Escolar. El trabajo del Gobierno local respecto a Educación es muy escaso y con poco compromiso, como siempre ha demostrado este intendente”, afirmó Sierra.