“Tiene que cerrarse todo durante quince días”, manifestó el director del Hospital

Sebastián Meneses, director del Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, afirmó en diálogo con Democracia que, ante el incremento de los contagios de coronavirus, la ciudad debería volver a la Fase 1 de la cuarentena administrada.

“Hay una urgente necesidad de bajar, ya no a la Fase 3, sino a la Fase 1”, acuñó el titular del establecimiento sanitario provincial.

Y añadió: “Hay que cerrar todo durante quince días y darle un respiro al sistema sanitario, que está a punto de colapsar”.

En esta línea, el médico afirmó que “hay clínicas que ya tienen a mucho personal infectado. Y si otros municipios, hasta del mismo color político que el de Junín, y gobernadores han tomado la decisión de bajar de fase, por lo menos durante quince días, hasta que vuelva todo a una pseudonormalidad, no veo por qué no implementar una medida así en Junín”.



“Con este ritmo de duplicación de casos, en siete días estaríamos hablando de 700 infectados en Junín; es una locura. No va a haber Pioneer, no va a haber carpa, clínica ni hospital que aguante a este ritmo. Tiene que cerrarse todo durante por lo menos quince días, para que no haya circulación de gente y por lo tanto no haya circulación viral”, afirmó el profesional.

“Los trabajadores de la salud ya están bastante sobrecargados, porque además trabajan en varios lugares a la vez, con una demanda cada vez más creciente, y sin saber a ciencia cierta cuándo va a llegar el pico, para que después se produzca el descenso”, señaló.

En este contexto, afirmó que la decisión de descender de fase "no depende” del gobierno bonaerense y pidió “no esperar una decisión externa. No hay que esperar, sabemos que hay gente que se va a ver afectada, por ejemplo, la gastronomía, pero de otro modo no vamos a poder parar la ola de contagios".

La situación epidemiológica en la Provincia

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, alertó sobre el aumento en la cantidad de contagios en el interior de la provincia, que ya representan un 12% de la cantidad total y continúan con una tendencia al alza. Asimismo, detalló el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva: de las 6253 camas en toda la provincia el 50,8% se encuentran ocupadas, mientras que si se considera en particular el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las cifras son de 3035 camas y un 63,6% de ocupación.

El ministro también se refirió a los 75 fallecimientos registrados entre trabajadoras y trabajadores del sistema sanitario: “Son números que si los comparamos con otros países son bajos, pero estamos perdiendo vidas de compañeras y compañeros de trabajo y nos duele profundamente”.

También la Provincia anunció la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento de la Prevención y Seguimiento frente al Covid-19, mediante el cual se reforzará la presencia de Centros de Telemedicina Covid-19 (CETEC) en toda la Provincia, con el objetivo de detectar y aislar contactos estrechos de casos de covid-19. De esta manera, se complementa el trabajo que realiza el ministerio de Salud, centrado fundamentalmente en los municipios del AMBA. La iniciativa, coordinada por la Jefatura de Gabinete y en articulación con los municipios, apunta a incluir en el programa a CETECs en Bahía Blanca, Chascomús, Chivilcoy, Junín, La Costa, Mar del Plata, Olavarría, Pehuajó, Pergamino, Pigüé, Saladillo, San Antonio de Areco, Tandil y Trenque Lauquen.

