“Váyase caminando o tómese un taxi”, la respuesta a una juninense con Covid-19

El incremento de los casos de coronavirus en Junín generó alerta y preocupación, especialmente por la rapidez con que escalaron los contagios en las últimas semanas, además del temor a la posibilidad de que haya circulación comunitaria del virus.

En este contexto, de por sí complejo, surgió una nueva problemática en nuestra ciudad, que se evidenció en varios mensajes enviados por lectores a este diario, que pone en duda el cumplimiento del protocolo en el proceso previo y posterior al testeo.

Es que según las denuncias y los testimonios recabados por Democracia hay personas que, tras recibir el diagnóstico positivo de Covid-19, se retiran de los establecimientos sanitarios en transporte público, aumentando el riesgo de provocar el contagio.

Una trabajadora de la salud expuso ayer en diálogo con TeleJunín Noticias su experiencia mientras transita la enfermedad, habló de “discriminación” por parte de algunos compañeros de trabajo y dijo que luego de un chequeo por una posible neumonía, como no había ambulancia le indicaron: “Váyase caminando o tómese un taxi”, aun siendo paciente positiva.

Democracia contactó al director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, para conocer con exactitud la aplicación del protocolo y el cumplimiento de los cuidados elementales para evitar que el brote en la ciudad continúe expandiéndose.

¿Qué dice el protocolo?

Consultado sobre la etapa de toma del hisopado y el traslado del paciente, Herce explicó: “Hay una suma de cosas y depende de cada caso en particular. No hay una sola forma de hacerlo. Hay quien se queda internado, quien puede volver a la casa, quien se queda internado porque en su casa no tiene las condiciones para estar mientras espera el resultado. Hay distintas situaciones que se resuelven según cada caso”.

Según el médico, “el protocolo era muy claro cuando los pacientes se internaban todos. A partir del momento en que esto puede ser ambulatorio, varía según la circunstancia. El protocolo tiene algunas cuestiones vinculadas a las circunstancias en que hay que internar, situaciones de traslado especial, pero eso depende de cada circunstancia”.

A su vez, indicó que “si se define como caso sospechoso hay dos circunstancias, una es que pueda estar en su casa mientras espera el resultado, siempre que cumpla con ciertos parámetros, hay una declaración jurada, una serie de cuestiones para cuando una persona va a ir a su casa y de seguimiento. Hay parámetros bien ordenados. Los que son sospechosos y no pueden cumplir con los requisitos básicos en su vivienda, se internan”.

Agregó por último que “el protocolo es muy claro respecto de quién se interna y quién no se interna".



“Mucha bronca y mucha angustia”

Nancy es trabajadora de la salud y paciente que se confirmó positiva para Covid-19 el sábado pasado. En diálogo con TeleJunín, la mujer relató la situación que vivió tras su diagnóstico.

“El miércoles pasado comenzó todo en mi área de trabajo, me empecé a sentir mal, fui al lugar de Covid, área febril, donde se atiende a las personas y allí mis compañeras me dijeron que no había profesional. Entonces, les pedí que por favor me atendieran en la guardia porque no me sentía bien y mis compañeras me dijeron que no me iban a dar bolilla, que era una gripe”, relató.

Al día siguiente, decidió acercarse a otro centro de salud cercano y allí le tomaron la muestra: “Me hicieron el hisopado y efectivamente me dio positivo. Me llamaron el sábado, a las 7 de la tarde más o menos, para avisarme que era positivo”.

La mujer no pudo esconder la preocupación que genera el virus. “Tengo mucha bronca, mucha angustia, porque uno se cuida, trabaja en un lugar de riesgo”, expresó.

El lunes, como se sentía muy agitada, una médica le recomendó que se hiciera una placa para descartar una neumonía.

“La doctora me insistió, me dijo que me iban a buscar en ambulancia para hacerme una placa”. Pero al llegar al centro de salud, según Nancy, otra profesional “me chequeó la oxigenación en sangre, nada más”.

Y luego de ser atendida, según relató, “me dijo váyase caminando o tómese un taxi. Yo le dije ¿cómo me voy a tomar un taxi? Yo soy consciente de que soy Covid positivo, que puedo contagiar. Es algo incoherente”. Y a ello sumó no solo la responsabilidad propia sino la situación con sus colegas: “Soy empleada de salud y mis propios compañeros me discriminaron”.

--

--> REPORTE DIARIO. Ya se registraron ocho fallecidos y hay 350 casos activos de coronavirus

--> Consulta las farmacias de turno de tu ciudad