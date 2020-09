Chami: “Banco a esta Policía en Junín”

El director de Seguridad de la Municipalidad de Junín, Luis Chami, afirmó ayer a Democracia: “El reclamo es justo, esta Policía ha dado mucho durante todo este tiempo, por lo menos en lo que respecta a Junín. Es un golpe muy duro para el gobernador, que no alcanzó a leer a tiempo y corregir”.

Y agregó: “Cuando uno gobierna tiene que tomar decisiones para mantener la gobernabilidad dentro de la Provincia. Esto es inédito, si bien en 2013 hubo un levantamiento en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires fue leve. Esto puede marcar un antes y un después para el Gobierno. Creo que tiene que corregir, tomar nota y darle al policía la importancia que tiene, en cuestiones básicas”.

“No se tendría que haber llegado a esto. Es muy triste que las fuerzas de seguridad hagan paro y que estén levantándose, sea el gobernador que sea. Banco a esta Policía en Junín, porque nos ha dado mucho a los vecinos, con todos los defectos que puedan tener, porque son humanos, pero la muestra está, de que el delito en Junín hoy está contenido, cuando en la provincia no es así. Espero que el gobernador les dé una respuesta, porque no hay ministro que aguante, que pueda manejar la Bonaerense, si no tiene respaldo y un salario acorde al trabajo”, cerró.