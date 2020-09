Desde ATE advierten ante la posibilidad de colapso del sistema de salud

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Junín, trabajadores del H.I.G.A Junín, Hospital Julio de Vedia de 9 de Julio, Trabajadores de los Hospitales Municipales y Centros de Atención Primaria de la Salud manifestaron su preocupación dada la latente y manifiesta posibilidad de que, de mantenerse el nivel de crecimiento de contagios de Covid-19, el sistema de Salud Local y Regional pueda colapsar.

Señalan que si ello sucediera, “podría traer consecuencias en muchos casos irreversibles, ya que los pacientes con enfermedades de cualquier tipo verán reducida la posibilidad de ser atendidos debidamente en los Hospitales debido a que sus camas podrían estar ocupadas”, por lo cual “los trabajadores/as de la salud no vamos a poder dar la respuesta adecuada que la población merece”.

Advierten que “trabajadores y trabajadoras de la salud están siendo afectados física y mentalmente debido a la exposición que tenemos frente a la pandemia Covid-19, lo que reduce el personal de salud disponible para la atención y en centros asistenciales, tanto de Junín como de la zona -ya está sucediendo-, a pesar de todo el esfuerzo que están haciendo los trabajadores”.

Piden a la comunidad en general que “ayuden”, que “cumplamos las medidas de cuidados que tanto hemos insistido: uso de tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y no participar de reuniones sociales o familiares”.

A los funcionarios públicos y a los prestadores de salud privada les solicitan “aumentar la dotación del personal de enfermería, el número de testeos y a todas las empresas y organizaciones hacer cumplir los protocolos de las actividades que han logrado su apertura así como también y mayor presencia de personal en los espacios públicos con campañas de concientización destinada a la población”.

Y a los medios de comunicación les solicitan informar que “la situación es mucho más grave de lo que la población imagina y que día a día empeora”.

