“Como sanitarista creo que tendríamos que estar en Fase 1”, afirmó Jorge Herce

El director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, afirmó ayer en diálogo con Democracia que la ciudad debería volver a un aislamiento más estricto, como al comienzo de la cuarentena, frente al aumento de los contagios de Covid-19. “Es la única herramienta que tenemos para aplanar la curva de casos”, aseveró el médico.

“Los datos hay que mirarlos en un plazo más extenso, por lo menos de una semana, porque en el informe diario puede haber variaciones importantes, que no necesariamente marcan un descenso de los casos”, señaló el médico.

Y agregó: “Si me preguntás a mí, como sanitarista creo que tendríamos que estar en Fase 1 en Junín. Tendríamos que estar como al principio de la cuarentena, porque es la única herramienta que tenemos para aplanar la curva de contagios. Seguimos en ascenso en la cantidad de casos y hay que ser muy cautos”.

“El aislamiento salva vidas”

Y el profesional reiteró: “No tendría dudas en bajar de fase, porque el aislamiento salva vidas. Hasta que esté la vacuna disponible es la única herramienta”.

“Hay municipios que han pedido retroceder de fase, por ejemplo, en 9 de Julio el propio intendente pidió bajar de fase”, señaló.

“Cuantos más casos haya, más casos va a haber, porque los contagios se multiplican. Si no se reduce la circulación de gente, no hay ninguna razón por la que puedan bajar los contagios. Los casos bajan o porque se contagiaron todos o porque no hay nadie para contagiarse. Aumentar las restricciones y el aislamiento es la única herramienta que tiene la Salud Pública para hacer frente al virus”, afirmó.

Contagios en el personal de salud

“Yo transmito esto a los intendentes, que es lo que dice cualquier sanitarista. El virus está afectando mucho a los trabajadores de la salud y empieza a ser un problema. A más circulación, más personal contagiado. La única medida es quedarse en casa, no queda otra”, alertó.

En la misma línea, el secretario general de ATSA Filial Junín, Héctor Azil, le dijo a este diario que actualmente los trabajadores de la salud contagiados con coronavirus suman 34, “algunos ya dados de alta, pero la mayoría cursando la enfermedad. Es altísimo el número de aislados”.

“El Covid se multiplica”

Y amplió: “Hace un mes prácticamente empecé a ver esto, cuando los casos eran pocos, porque el Covid se multiplica, no se suma. Hace dos semanas, en el sindicato, decidí pasar a Fase 3 y cerré los consultorios. Hay cosas que lamentablemente no se hicieron a tiempo. Es preferible parar la pelota una semana, diez días, pero habría que haberlo hecho antes. La realidad nos va a llevar a eso, tarde o temprano, porque los números asustan”.

--

--> Consulta las farmacias de turno de tu ciudad