300 becas de conectividad para estudiantes universitarios

Desde la Comisión de Conectividad y Redes del Consejo Interuniversitario Nacional y la Asociación de Redes de Interconectividad Universitaria (ARIU) se implementa una Red Virtual Privada que permitirá integrar plataformas como Youtube, Zoom, Meet y otras similares a sitios con dominio edu.ar.

Esto permitirá navegar en todos los recursos educativos sin gasto para los estudiantes, desde cualquier compañía de telefonía celular.

En una primera etapa, la Unnoba contará con un cupo de 300 para que los estudiantes que no tengan conectividad puedan acceder de manera gratuita a contenidos que hasta el momento no estaban alcanzados por la navegación libre en portales universitarios.

La inscripción se realiza hasta el 11 de septiembre por medio del sistema Tehuelche (https://tehuelche.unnoba.edu.ar/), para lo cual los primeros 300 estudiantes que se inscriban podrán postularse para percibir el beneficio, quedando sujeto a la verificación de que cumplan con la condición de alumno regular y que estén cursando por lo menos 2 asignaturas en el 2° cuatrimestre 2020.

“Apelamos a la solidaridad de aquellos estudiantes que ya cuentan con servicios de internet o accedieron a las becas de conectividad que otorga la Universidad para que no se inscriban y puedan acceder aquellos estudiantes que no tengan accesos a estos servicios”, solicitaron desde el área de Bienestar.

Para consultas en la Dirección de Bienestar Universitario, whatsapp 236-4679757 o en las Prosecretarías de Bienestar Estudiantil, whatsapp 2477233500.

