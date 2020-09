“Parece que los concejales del Frente de Todos quieren que nos vaya mal”

El bloque de concejales de Juntos por el Cambio mostró su preocupación por los vecinos de Junín y los dichos “malintencionados” de un sector de los concejales del Frente de Todos local.

El concejal Gabriel D'Andrea afirmó que “de acuerdo a las declaraciones vertidas por ciertos concejales del FDT que señalan que los contagios de estos últimos días corresponden a la apertura de los espacios públicos al aire libre, cabe señalar que dichos comentarios no cuentan con ningún sustento científico que los avale porque hasta hoy ninguna de las personas que han contraído el virus lo ha hecho en estos espacios”.

“Le pediría a algunos concejales del Frente de Todos que en momentos tan complicados debieran aportar certezas y no más confusión a la que ya nos somete el gobierno nacional y provincial a través de las declaraciones del ministro de salud, Ginés González García, que desde la llegada de la pandemia a nuestro país no ha hecho más que expresar intenciones sin acertar ni un diagnóstico, diciendo en las últimas horas que prácticamente no hay nada que pueda hacerse”, afirmó el edil y especificó que “son tristes las declaraciones de quien en teoría debería ser la persona que vele por la salud de todos los argentinos. También vale recordar que medidas como la apertura de gastronómicos, gimnasios, etc, que finalmente tomaron el gobierno provincial y nacional, fueron posteriores a las decisiones del intendente Pablo Petrecca, señal de que se estaba en la línea correcta”.

D'Andrea describió que “en nuestra ciudad se ha conformado una mesa sanitaria con especialistas donde también está representada la oposición a través de los directores del Higa y Región Sanitaria Tercera, quienes se declaran militantes del espacio político FDT, la cual avala cada una de las medidas que finalmente son tomadas desde el ejecutivo municipal” y manifestó que “todo esto motiva este llamado a la coherencia y aportes constructivos dejando de lado los intereses personales y poniendo por encima a los de los vecinos de Junín".