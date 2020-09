Dos nuevos fallecimientos por Covid-19 en Junín y 52 contagios confirmados

Con 304 casos activos de coronavirus, en Junín se viven las horas más preocupantes desde el inicio de la pandemia, con un fuerte aumento de contagios, que en los últimos quince días sumaron 265. Además, ayer se registraron dos nuevos fallecimientos de pacientes juninenses.

Si bien Junín se encuentra actualmente en Fase 4 adaptada y en la semana se realizaron ajustes en los horarios de comercios para evitar la circulación de gente, lo cierto es que los casos continúan incrementándose. Incluso, un porcentaje de ellos sin nexo epidemiológico, lo que preocupa ante un posible escenario de circulación viral.

Lo cierto es que en una semana los contagios pasaron de 119 a 193 y de un total de 163 casos activos, en ese mismo período, se incrementó a 304 activos totales. Cabe destacar que el pasado miércoles no se analizaron muestras por cambios en la metodología de análisis de los tests y se registró una demora que repercutió incluso en los municipios de la zona que realizan los testeos a través del CIBA.

304 casos activos

La Secretaría de Salud confirmó que ayer se registraron 52 nuevos casos de coronavirus en Junín.

Se trata de diecinueve hombres de 14, 15, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 37, 40, 45, 45, 50, 50, 71, 87, 91, 92 años, un bebé de un año, una nena de 6 y 31 mujeres de 20, 21, 23, dos de 24, dos de 25, 27, 29, 31, 34, 35, dos de 38, dos de 39, 43, 45, dos de 46, 47, 48, 50, dos de 52, dos de 53, 54, dos de 55 y una 59 años.

De estos, 26 casos son por contacto estrecho, seis son personal de salud, hay un personal de fuerzas de seguridad, dos tienen antecedente de viaje a zona de circulación comunitaria y 17 tienen nexo en estudio.

Además, dieron positivos una mujer de 66 años y un hombre de 75 años de Quenuma internados en instituciones de nuestra ciudad.

A su vez, ayer se registró el fallecimiento de una mujer de 74 años (no trascendió su identidad) y un hombre de 91, identificado como Raúl Canónico. Ambos eran pacientes de nuestra ciudad, por lo que suman siete las personas fallecidas (y cuatro no residentes). Recordemos que el sábado último fallecieron Rosa Petrillo de 81 años y Mario Regules de 59, que se encontraban internados en clínicas privadas.Anteriormente, habían perdido la vida con motivo del Covid-19 Agustín Radrizzani, Osvaldo Lamelza y Hugo Zabala.

Además, en nuestra ciudad murieron cuatro pacientes no residentes.

En el informe diario se detalló que ascienden a 151 los casos sospechosos que aguardan resultados de estudios (y tres no residentes); hay 664 personas aisladas de manera preventiva por haber tenido contacto con contagiados.

De esta forma, en la Ciudad actualmente hay 304 juninenses contagiados activos (405 desde el 20 de marzo) y cinco confirmados no residentes.

Además ya se han recuperado 96 vecinos de nuestra ciudad desde que se desató la pandemia.

Se informó además que hoy cinco personas de nuestra ciudad recibieron el alta y se los considera casos recuperados de Covid-19.

Cabe recordar que las personas aisladas preventivamente tienen el antecedente de viaje a zonas de riesgo, contacto con ellas, o han tenido contacto estrecho con confirmados de Covid-19, y se encuentran sin síntomas.

“Recordamos que aquellas personas que ingresen a la ciudad desde zonas con circulación comunitaria deberán realizar aislamiento domiciliario. Solicitamos cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que es la mejor manera de prevenir”, indicaron desde el área de Salud.

Récord en la suba de contagios

Con un incremento récord de casos positivos, la situación epidemiológica varía de manera constante y continúa en ascenso.

El pasado viernes, los miembros de la Mesa de Salud de Junín brindaron una conferencia de prensa e informaron la situación epidemiológica en la ciudad y la Región.

El director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, reconoció: “Hoy estamos todos preocupados. Estamos en luz amarilla a naranja no solamente en nuestra región, sino en toda la provincia de Buenos Aires”.

Según Herce, “en las últimas semanas se ha visto que el interior representaba el 4% del total de casos de la Provincia y ayer esto llegaba al 10%, por lo que se duplicaron los casos. Es una situación que vamos a empezar a ver y ahora nos toca a nosotros. Nosotros ahora somos el AMBA”.

En diálogo con Democracia, el director de Salud del municipio, Carlos Lombardi, señaló que “hay un número muy importante de positivos que se van dando y es un motivo de preocupación”. En detalle, explicó que “un caso confirmado ha originado entre quince y veinte contagios nuevos”.

Fases

Establecida en Fase 4 adaptada, si bien el criterio para un supuesto pase a Fase 3 es marcadamente diferente a los utilizados para definir las etapas 4 y 5, la respuesta siempre la tiene la Provincia.

Cabe recordar que en principio, el ingreso a fase 3 corresponde a los municipios donde se haya producido un fuerte aumento de los casos, de manera repentina y que tras identificarse los primeros autóctonos, se perciba una velocidad de transmisión o donde se verifique la transmisión comunitaria.

Por otra parte, en fase 4 se incluyen los municipios que las últimas dos semanas registraran más de diez casos nuevos de coronavirus, cada 100 mil habitantes, por semana y durante dos semanas. Para mantenerse en la Fase 5, se deben registrar menos de 10 casos, por semana y durante por semanas, en la misma cantidad de habitantes.

Desinfección en el Municipio y Pami

Desde el área de Seguridad en conjunto con la Policía Ecológica se realizaron ayer desinfecciones en las instalaciones de la Municipalidad, en Rivadavia 80 y en el edificio de PAMI, en Mitre 54.