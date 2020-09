Juan Pablo Montanaro recorrió el refugio AJPA

En la tarde de hoy, Juan Pablo Montanaro de la agrupación “Somos Junín” fue a recorrer el refugio de nuestra ciudad más conocido como AJPA, donde habló con Alicia Canzonetta, responsable del lugar, y entregó alimento para los animales que se encuentran en el establecimiento.

“Hacía años que no iba al refugio, lo vi diferente para mejor. Alicia es una persona maravillosa que se dedica full time a la responsabilidad que ya hace unos cuatro años que ha adquirido en cuidar a los animalitos que están ahí”, dijo Montanaro.

“Debemos tomar conciencia cuando tenemos una mascota en cuidarla, respetarla, y no cuando crecen o empiezan a ‘molestar’ lo abandonan. Es fundamental concientizar a toda la sociedad en esta problemática que ya hace tiempo nuestra ciudad la viene teniendo, y concientizar no solo a los grandes, es al revés me parece, hay que empezar por los más pequeños para ver cambios positivos en un futuro”, sostuvo.

“En febrero, nuestra agrupación presentó un proyecto para que la municipalidad creara la dirección de bienestar animal, con más de 4000 firmas adjuntas al proyecto. En lo personal me pregunto qué habrá pasado con ese proyecto que tan bien le iba a venir a la ciudadanía, no solo hablábamos del cuidado y la capacitación sobre el trato del animal, sino que se solucionaba también muchos accidentes de tránsito, lesiones causadas por animales callejeros, cuidado en los espacios públicos de heces, etc.”, agregó.

“No quiero dejar de agradecer a Alicia por abrirme las puertas un domingo ser tan amable, a todas las personas que han colaborado para que hoy pueda llevar alimentos al refugio, y también pido a toda la sociedad concientización con este tema y que ayuden al refugio. Hay más de 200 perros esperando una familia y un plato de comida todos los días. Tengamos empatía por favor, no solo con los seres humanos, sino también con los animales”, concluyó.