Comienza esta semana la primera edición de Expoagro Digital 2020

Durante el miércoles y el jueves se realizará la edición de Expoagro Digital 2020, que se hará de manera virtual debido a la pandemia y como complemento a la tradicional muestra que se realiza cada mes de marzo.

Desde la organización, Diego Abdo explicó en diálogo con TeleJunín que “la intención era estar cerca de las principales empresas de maquinaria agrícola, insumos, automotrices, entidades bancarias y ver de qué manera podíamos volver a conectarlos con los productores agropecuarios, contratistas, con los usuarios que son los que finalmente terminan invirtiendo, y así surgió la idea de hacer Expoagro Digital”, indicó.

La muestra online se realizará esta semana “con una propuesta interesante para los productores, porque va a haber promociones, descuentos y las entidades van a estar participando con un financiamiento distinto”, destacó Abdo.

“Durante dos días, más de trescientas empresas van a estar ofreciendo promociones interesantes para el productor y el visitante general, que puede ingresar de manera gratuita a través de nuestra web www.expoagro.com.ar”, detalló. Los interesados ya pueden inscribirse en la web y también bajar la aplicación de Expoagro.

En otro orden destacó que “el campo es el único sector productivo que no ha parado, que no se vio afectado y que se haga Expoagro tiene que ver con eso, con que las empresas siguieron trabajando, las de insumos, los productores siguieron sembrando y cosechando”.

A su vez, indicó que se brindará asesoramiento técnico para los productores. “Alrededor de 40 técnicos online que van a estar asesorando, habrá charlas disponibles on demand con periodistas como Carlos Pagni, Fernando González, Raymundo Roberts y Héctor Huergo; y también economistas, que brindarán un panorama general del agro”.