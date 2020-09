Para la Cámara Gastronómica, "van a cerrar más negocios si esto sigue así”

Comercios que anuncian su cierre, tal es el caso de Vicenta, son noticia del mismo modo en que lo es la nueva medida de cambio de horarios para comercios, entre ellos los gastronómicos, que se determinó por 14 días en medio de la suba de contagios de coronavirus.

Cabe recordar que en nuestra ciudad ya se produjeron al menos seis cierres de comercios gastronómicos, al que se sumaría la cafetería que anunció en redes sociales que luego del 19 de septiembre cerrará sus puertas al público.

Democracia consultó al presidente de la Cámara Empresaria Hotelera y Gastronómica de Junín, Juan Víctor Casella, quien aseguró que los cambios son “un golpe mortal” para el sector.

Sector en crisis

Desde el inicio de la cuarentena, y con la posibilidad de abrir los comercios hace dos meses, el sector gastronómico es uno de los más afectados por el tiempo que debieron permanecer inactivos.

El viernes, el café Vicenta comunicó que desde el 19 cerraría sus puertas, lo que significa que al menos siete comercios ya cerraron. A ellos se suman los cierres de los hoteles Copahue y Azul.

El cambio de horarios, que obliga a cerrar y reducir la circulación de gente, termina de complicar al rubro que no puede repuntar.

“Para nosotros es mortal. Hay un sector que ya no abre, las birrerías no van a poder, tampoco los restaurantes y pizzerías. Es una medida que aceptamos por la información que nos da el municipio, en la reunión que mantuvimos con el intendente Petrecca. Esta es una situación complicada y hay que bajar la circulación de la gente. Pero es un golpe mortal”, destacó Casella.

El presidente de la CEHG indicó que con la apertura y el delivery el sector había comenzado a funcionar, “pero con el crecimiento de contagios es imposible”.

Asimismo, aseguró que “van a cerrar más negocios si esto sigue así, porque cada vez es más fuerte el endeudamiento de los comercios”.

Aseguró que no se ve un atisbo de recomposición del sector sino todo lo contrario: “No va a mejorar y cada vez vamos peor. Hay un parate que es cada vez peor”.

Y destacó que si bien continúa el servicio de delivery y take away, no todos los comercios lo realizan.

Mientras tanto, los comercios continúan con una estrepitosa caída en la facturación, a raíz de los meses sin actividad, y tratan de resistir el colapso, buscando la forma de hacer frente a deudas y compromisos, además de mantenerse en pie.

