Covid-19: en menos de un mes los testeos se multiplicaron por cinco

Los números son elocuentes: 353 personas fueron detectadas como positivos de Covid-19 desde marzo en Junín, de los cuales el 75 por ciento (265) se dieron en los últimos quince días. De esta manera, la curva de contagios adquirió un ascenso vertiginoso que, con el récord de 56 casos locales de ayer, terminó de encender las alarmas.

Ya el viernes, en la conferencia de prensa que dieron las autoridades sanitarias locales, el director de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, había calificado como preocupante la situación en Junín y la región. “Creemos que es una alarma amarilla casi naranja”, graficó el funcionario.

Es que los contagios crecen y Junín es una de las ciudades donde esa suba se está dando de manera más acelerada. En comparación con las localidades de la zona, solamente Bragado cuenta con un escenario más delicado. En tanto, aun con menos casos que Junín, General Viamonte y Nueve de Julio también mostraron saltos abruptos en los últimos días, mientras que Chivilcoy tiene un crecimiento sostenido y Chacabuco logró amesetar su curva.

En diálogo con Democracia, el director de Salud del municipio, Carlos Lombardi, señala que “hay un número muy importante de positivos que se van dando y es un motivo de preocupación”. Y, para entender la magnitud del problema, ejemplifica: “Un caso confirmado ha originado entre quince y veinte contagios nuevos”.

Testeos

Una curva que preocupa en estos días es la del crecimiento en la cantidad de muestras que se toman a diario.

Es que en menos de un mes, la cantidad de testeos se multiplicó por cinco: en la semana 32 de la cuarentena se solicitaron 161 análisis y en la semana 35 se pidieron 769.

Si bien hubo en el medio un cambio en la definición de caso sospechoso que amplió considerablemente el espectro de personas susceptibles de ser testeadas, lo cierto es que el aumento de casos obligó a hacer más hisopados y, de alguna manera, recargó el sistema de laboratorios.

El miércoles último, el Centro de Investigaciones Básicas y Aplicadas (CIBA) de la Unnoba no emitió resultados de los análisis de coronavirus debido “a la necesidad de una nueva puesta a punto de la técnica para el diagnóstico de Covid-19”.

Como informó Democracia, la demora se suscitó a partir del cambio de los kits para realizar testeos que entrega el Gobierno bonaerense, situación que obligó al laboratorio a realizar una adaptación al nuevo equipamiento. A partir de la demanda mundial de estos kits para hacer testeos es que hay faltantes en el mercado y, frente a este panorama, la administración de Axel Kicillof debió cambiar los kits.

Por edades

Otra de las cuestiones sobre las que están poniendo el foco las autoridades sanitarias es la edad de los contagiados. En tal sentido, se advierte que dos de cada tres positivos están dentro del rango etario de entre 20 y 50 años. Y si se extiende un poco más el análisis, se observa que el 80% corresponde a personas de 20 a 60 años.

“Probablemente sean los que puedan cursar esta enfermedad sin grandes complicaciones, pero esas personas exponen claramente a otros más vulnerables, como son los adultos mayores”, remarca Lombardi.

Pero, más allá de eso, los sanitaristas ven que ese grupo etario tiene una actividad social más activa y se está cuidando menos. “Tal vez creen que no les va a pasar o que no tienen conductas riesgosas, o descreen de la gravedad de la situación cuando quedó demostrado que es un virus de una altísima contagiosidad, o suponen que es algo que, si pasa, sería algo leve, pero no todos van a ser leves, algunos jóvenes tuvieron complicaciones pulmonares muy serias”, dice el secretario de Salud municipal.

Es por ello que Lombardi enfatiza que se deben extremar los cuidados, las medidas de prevención y el distanciamiento social: “Este país es tan particular que se dividió en procuarentena y anticuarentena, y hay un ‘cuarentenismo’ ideológico que hace mucho mal. No se trata de ser pro o anti, sino de mantener un equilibrio entre medidas preventivas desde el punto de vista sanitario y otras que tienen que ver con lo económico y lo social que hay que tener en cuenta”.

Duplicación

El aumento en la cantidad de contagios y la curva cada vez más ascendente está generando un acortamiento en los tiempos de duplicación de casos.

Al principio de la pandemia, y aun cuando había pocos casos, el tiempo de duplicación estaba en más de treinta días. Eso quiere decir que pasaba más de un mes hasta que se doblara el número de positivos.

El 10 de agosto, el tiempo de duplicación estaba en más de 13 días, y si bien en un momento llegó a estar alrededor de cinco, luego volvió a extenderse para más adelante volver a acortarse. Actualmente, ese lapso es de menos de ocho días, “lo que habla a las claras del aumento incesante de casos positivos”, agrega Lombardi.

Circulación comunitaria

Hace un tiempo que se viene hablando de la circulación comunitaria del virus. Esto significa, ni más ni menos, hasta dónde hay cierto control sobre el origen de los contagios y cuánto se desconoce de ellos.

Los números oficiales muestran que el 29,1% de los positivos corresponden a esa categoría. Además, hay un 43,7% que se infectaron por contactos estrechos, un 12,3% que son trabajadores de la Salud, un 4% son importados de origen nacional, un 0,7% importados internacionales y poco más del 10% todavía, está en estudio.

Sin embargo, tanto desde la Región Sanitaria como desde el municipio afirmaron que el dato es importante en las grandes ciudades pero pierde relevancia en las más chicas, como la nuestra, porque sería raro llegar a los parámetros que se consideran como circulación comunitaria, para lo que habría que tener un 60% de los contagiados sin nexo epidemiológico establecido.

“En las localidades como Junín es prácticamente imposible que el 60% no tenga nexo, cuando ‘nos conocemos todos’, así que es muy improbable que pase algo así, lo lógico es que tengamos muchas más personas con nexo epidemiológico que sin él”, sostiene Lombardi.

Más datos

Con los dos que se sumaron ayer, Junín llegó a cinco fallecimientos por Covid-19, con lo que el índice de letalidad (cantidad de decesos por casos confirmados) alcanzó un 1,42%. Se trata de una tasa que está por debajo del promedio bonaerense, que es de poco más del 2%.

“En términos generales, en el mundo, ese índice oscila entre el 1 y el 5 por ciento. Por ahora sigue siendo una cifra que está dentro de los parámetros”, evalúa Lombardi.

Por otra parte, en cuanto a la incidencia por género, poco más del 51% de los positivos son hombres. Para los sanitaristas, esta diferencia no se relaciona con cuestiones epidemiológicas.

Ocupación

Las autoridades sanitarias destacan que “en Junín no hubo muchos pacientes en Terapia Intensiva en lo que va de la pandemia”. Sí los hubo derivados de otras localidades, pero de los contagios locales han sido pocos los que requirieron cuidados intensivos.

“En el AMBA hablan del porcentaje de ocupación de las UTI (Unidades de Terapia Intensiva), y acá no hemos tenido inconvenientes en ese sentido”, ratifica Lombardi.

En momentos en los que aumentó la cantidad de casos Covid que requerían internación se resintió el panorama en internación general, por lo que se decidió que los pacientes leves puedan pasar el aislamiento en su domicilio. De hecho, más del 40% de los casos activos que hay en la actualidad están transitando su enfermedad en sus domicilios.

“Mientras teníamos números contados, nosotros internábamos a todos porque es la mejor manera de aislar a una persona sospechosa o positiva -explica Lombardi-. Hoy, al haber un número tan importante de sospechosos y positivos leves, no pueden estar todos internados. Ya no se justifica. Muchos pasan a su domicilio”.

Se espera que la reciente apertura del complejo Pioneer, con 24 camas extrahospitalarias, genere más alivio aún.

