Estudiante juninense proyecta crear un dispositivo médico para evitar la alopecia

Franco Banfi, estudiante juninense de Bioingeniería, junto con otros dos alumnos de la misma carrera, presentó un proyecto al Programa Jóvenes Emprendedores, respondiendo a la convocatoria del ministerio de Producción de la provincia de Entre Ríos y resultó seleccionado.

El nombrado, hijo de José María Banfi, profesor y exconcejal de nuestra ciudad, en diálogo con TeleJunín dijo que está estudiando en la Universidad de Entre Ríos, precisamente en la localidad de Oro Verde, a unos 7 kilómetros de Paraná, donde se encuentra la Facultad de Ingeniería.

Está realizando el proyecto junto con sus compañeros Tomás Rodríguez y Javier Ruiz, que ingresaron con él en el 2015 al ámbito universitario y están en los últimos años de la carrera Bioingeniería.

Según lo expuesto, el proyecto presentado es un diseño y desarrollo de un dispositivo que permita prevenir la alopecia (caída de pelo) inducida por quimioterapia, que afecta a los pacientes en cuanto a su imagen, no solo en las mujeres sino en los hombres también.

Franco contó que este punto también era tenido en cuenta, ya que dicho tratamiento estaba ligado al estado emocional del paciente. “Un paciente que pierde el pelo por quimioterapia puede encontrarse en estado de ansiedad, incluso de depresión”, acotó.

“Se trata de un prototipo de un dispositivo médico que permite enfriar el cráneo de los pacientes que se hacen quimioterapia cuando están afectados por cáncer. Es el único proyecto de Oro Verde que fue seleccionado, aunque hay otros de Paraná y demás”, explicó el juninense.

Haber sido seleccionado implica ser acreedor de un dinero para destinar al proyecto, que luego de un año deberán devolver en 24 cuotas sin interés. Es decir, no es un subsidio, sino un préstamo.

Franco cuenta que comenzó estudiando en La Plata, Ingeniería Electrónica. “Me había mudado con mi hermano y mi prima. Estuve un año y me dí cuenta de que no me veía trabajando como ingeniero electrónico. Me había llamado la atención la carrera Bioingeniería, que se da en muy pocos puntos del país y de América, pero como la carrera nació acá, en Oro Verde, en la Universidad de Entre Ríos, era el mejor lugar para venir”, manifestó.

Según lo explicado por el entrevistado, la Bioingeniería tiene que ver con la Física y Matemática aplicada para resolver problemas y con la Biología, que enseña más de los procesos biológicos, de la fisiología o la fisiopatología de las enfermedades.

“Se trata de producir en el ámbito de la medicina, de lo biológico, a partir de la ingeniería. Se puede trabajar en hospitales, laboratorios e investigación”, dijo.

