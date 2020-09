El coronavirus avanza sin pausa en la Región y crece el número de casos

Argentina atraviesa el momento más crítico desde el inicio de la pandemia: mientras el número de muertes y nuevos contagios registra marcas récord cada día a nivel nacional, el coronavirus se desplaza sin pausa entre las pequeñas ciudades del interior del país y cada vez son más los infectados ubicados a cientos de kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires, la zona que resultara más comprometida en relación a la densidad de población.

En la Región, en la última semana se confirmaron los primeros casos en General Arenales y Lincoln desde el inicio de esta situación sanitaria. estos distritos estaban entre los libres de coronavirus y, en esa condición, hoy solo se encuentran Florentino Ameghino y Pinto, ambos reforzando controles y extremando medidas de prevención para dilatar la llegada del virus a sus comunidades.

General Arenales

Luego de cinco meses sin casos, General Arenales registró el primer positivo de coronavirus el 25 de agosto, en la localidad de Ascensión. Allí se montó el centro de trazabilidad, integrado por profesionales de la salud y trabajadores del municipio, que se ocuparon de las tareas de rastreo con el fin de aislar de manera preventiva a quienes habían mantenido contacto con el vecino infectado.

Se decidió cerrar la localidad hasta el 1 de septiembre y solo se encontraban autorizadas las actividades esenciales. Luego se confirmó un contagio en la ciudad cabecera, sumaron nuevos positivos y una paciente internada en el Hospital Municipal recibió tratamiento con plasma de convaleciente.

El sistema de salud local cuenta con una Unidad de Terapia Intensiva de cuatro camas totalmente equipadas y cuatro respiradores. La última unidad fue recibida en los últimos días, luego de la gestión realizada por la diputada provincial, y oriunda del distrito, Valeria Arata.

Bragado

Bragado es el distrito más comprometido por el coronavirus en nuestra Región: hay más de 362 personas que cursan la enfermedad y 27 vecinos fallecieron tras contraer el virus en los últimos veinte días. Allí cuentan con ocho camas de Terapia Intensiva y siete de total llegaron a estar ocupadas, instancia en la que el intendente Vicente Gatica y miembros del equipo de Salud mantuvieron contacto con distritos vecinos para solicitar socorro y derivaciones en caso de un eventual colapso del sistema. En la última semana, Junín y 25 de Mayo comenzaron a recibir pacientes para descomprimir el sistema local.

Por otro lado, Bragado es el único distrito de la zona que, actualmente, se encuentra en Fase 3, así lo determinó la provincia luego de que las autoridades confirmaran que hay circulación viral comunitaria y se pusieran en marcha los centros extrahospitalarios para aislar pacientes Covid positivos, o bien, aquellos que integran el grupo de sospechosos y no cuentan con la posibilidad de aislarse en sus domicilios hasta recibir el resultado.

Chacabuco

El distrito de Chacabuco se vio mayormente afectado en el mes de julio, cuando se desataron distintos brotes por conglomerado –tanto en la ciudad cabecera como en la localidad de Rawson- y se logró actuar con eficacia para contener la situación. En ese entonces, el titular de la Región Sanitaria III, Jorge Herce, consideró que allí se abordaron los casos de manera ejemplar y citó el procedimiento en diálogo con autoridades de salud de otros distritos que aún no tenían casos.

Chacabuco regresó a la Fase 4 por disposición de la Provincia, no está autorizada la actividad de gimnasios, institutos de danza, clubes y tienen la particularidad de que allí nunca estuvieron permitidas las reuniones sociales de hasta diez personas, desde el inicio de la pandemia.

En este momento tienen trece casos activos de Covid, entre ellos, una médica de 37 años que desempeña su labor en Bragado y que se encuentra internada en el Hospital Municipal. Mientras que 88 personas ya se recuperaron, un matrimonio murió tras contraer coronavirus y haber estado internados en el nosocomio.

Lincoln

El último fin de semana –y luego de cinco meses sin contagios- Lincoln reportó su primer caso de Covid-19, no obstante, la persona infectada no habría contagiado a otros vecinos y cursa la enfermedad en buen estado de salud. Días previos a la confirmación del paciente Covid positivo, el intendente Salvador Serenal había advertido que notaba una actitud relajada en la comunidad y había manifestado su preocupación: “hoy la película de lo que está sucediendo no es Italia, no es España, no es el AMBA, es acá nomás, si la comunidad es responsable y cumple los protocolos básicos, vamos a tener los contagios con una línea plana y eso nos permitirá controlarlo y no llegar a un colapso en el sistema de salud”.

Días después, y con el fin de desalentar las reuniones sociales, Serenal dispuso la aplicación de multas y estableció el pago de un monto de hasta $41.500 a quienes participen de encuentros, reuniones, fiestas o eventos de más de diez personas; y multas de hasta $415.000 para el propietario de la finca o inmueble prestado, cedido o alquilado, donde se lleve a cabo el encuentro.

Por otro lado, se hizo entrega al Hospital Municipal de los tres respiradores que la Cooperadora del Hospital y el Grupo Solidario lograron adquirir a través de la “Colecta Solidaria”, acción que recaudó una suma superior a los $4 millones y permitió la compra de estos equipos de alta tecnología, fundamentales para el tratamiento de pacientes en Terapia Intensiva.



Leandro N. Alem

En el caso de Leandro N. Alem, luego de reportar la muerte por Covid de una abuela que se encontraba en un residencial de adultos mayores en la localidad de Leandro N. Alem en el mes de mayo, no volvieron a registrar casos positivos. Transitaron la Fase 5 con apertura de actividades pero, en las últimas semanas, la situación epidemiológica en Leandro N. Alem se vio comprometida y regresaron a Fase 4.

Actualmente, cuentan con 17 casos activos de Covid-19, en el hospital tienen siete camas de Terapia Intensiva y ocho respiradores; de esta manera, se ubican entre los distritos de la zona mejor equipados en materia de salud. Por otro lado, la cooperadora del Hospital Municipal adquirió nuevas camas eléctricas para la UTI.

En lo que respecta a sanciones, el Concejo Deliberante de Leandro N. Alem aprobó el proyecto enviado por el Ejecutivo para aplicar elevadas multas a quienes no usen el tapaboca obligatorio y a quienes participen de reuniones sociales.

Rojas

Rojas es uno de los distritos de la Región que transita la Fase 5 desde el comienzo, con una amplia gama de actividades autorizadas y locales abiertos bajo protocolo sanitario. Cuentan con cinco casos recuperados de coronavirus y siete activos de personas transitan la enfermedad.

El principal efector de salud es el Hospital Municipal Saturnino Unzué y allí cuentan con ocho respiradores: cinco propios y tres alquilados para atravesar esta contingencia sanitaria; el último jueves 3 de septiembre se recibió uno adquirido por la “Cruzada Solidaria” impulsada en estos meses por Fundaico y el Rotary Club Rojas y, el viernes 4, representantes de la Región Sanitaria IV entregaron otro a las autoridades de salud.

En diálogo con Democracia, la directora de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de Rojas, Lic. Silvina Fernández, apuntó que “contamos con la experiencia de nuestro infectólogo, el doctor Lucas Alé, que es el secretario de Salud de Salto. Él allá tiene una situación más compleja y contar con su experiencia y sus estrategias es muy valioso, es un verdadero privilegio porque, sin estar pasando por eso, lo estamos viendo muy de cerca y nos permite activar como si nos estuviera pasando eso mismo. Estamos atravesando el momento de mayor responsabilidad individual y social, la situación depende mucho del comportamiento de cada vecino del distrito”.

General Viamonte

General Viamonte tiene, al momento 58 casos activos de coronavirus, 104 vecinos recuperados y un fallecido. En la jornada del viernes, 14 vecinos resultaron Covid positivos: once mujeres de 24, 28, 34, 35, 47, 49, 50, 56, 67, 67 y 75 años y tres hombres de 47, 61 y 84 años. Al momento hay un acumulado de 41 casos sospechosos en estudio por haber presentado síntomas compatibles con la enfermedad.

Por otro lado, en las últimas 24 horas, 27 vecinos recibieron el alta médica y 369 son los que están sobrellevando aislamiento obligatorio por haber llegado de zonas de circulación del virus o tener contacto estrecho con los casos sospechosos o confirmados.

De los 163 casos confirmados, desde el inicio de la pandemia, siete son de la localidad de Baigorrita, cuatro de Zavalía, uno de Chancay, cuatro de cuartel segundo, uno de San Emilio y 146 de Los Toldos.

A su vez, el intendente Franco Flexas firmó un decreto para aplicar multas a quienes participen de reuniones sociales.

