“Nosotros ahora somos el AMBA”, dijeron desde la Mesa de Salud de Junín

Los integrantes de la Mesa de Salud de Junín brindaron ayer una conferencia de prensa en la que informaron la situación epidemiológica actual en la ciudad y la región, en relación al aumento de casos de coronavirus.

“Hoy estamos todos preocupados. Estamos en luz amarilla a naranja no solamente en nuestra región, sino en toda la provincia de Buenos Aires. Tuvimos más de 12 mil casos en un día en el país y es un dato que debe alarmarnos. La mortalidad ha disminuido al 1%. De 50 personas que se contagian de coronavirus, una va a fallecer”, dijo Jorge Herce, director de la Región Sanitaria III.

“El dato duro tiene muchas cosas atrás, como el agotamiento de los trabajadores de la salud y la reducción de camas como estamos viendo en el Gran Buenos Aires. Ahora el virus se está trasladando al interior bonaerense”, afirmó.

“En las últimas semanas se ha visto que el interior representaba el 4% del total de casos de la Provincia y ayer esto llegaba al 10%, por lo que se duplicaron los casos. Es una situación que vamos a empezar a ver y ahora nos toca a nosotros. Nosotros ahora somos el AMBA”, subrayó.

“Esto lo tenemos que pensar regionalmente y provincialmente, ya que los centros de salud privados y públicos reciben a pacientes del noroeste de la provincia de Buenos Aires”, apuntó Herce.

El colapso en el sistema de salud “puede ser que ocurra primero en las pequeñas ciudades que nos rodean, antes que en Junín, ya que nuestra ciudad tiene una posición privilegiada con respecto al número de camas y a la capacidad de respuesta. Tenemos muchos pueblos que rodean a Junín, cuya capacidad es limitada y derivan casos a nuestra ciudad”.

“Junín no solamente va a tener que responder a sus casos, sino también debería responder a los pacientes de la Región Sanitaria III e incluso a ciudades de otra región como Bragado. Hay que tener una visión regional y Junín trasciende las fronteras del municipio”, sostuvo.

La situación epidemiológica

En relación a la situación epidemiológica actual, Herce aseguró que cada ocho días se van a duplicar los casos, “un dato que nos tiene que alarmar y que tenemos que tener presente”:

“Nosotros, estadísticamente, trabajamos cuando aparecen los síntomas y no cuando el análisis es positivo. Como podemos ver en los gráficos de las últimas tres semanas tenemos una curva de ascenso muy rápida”, explicó.

“Es bueno recordar que cuando empezó esto teníamos en cuenta la velocidad de aumento de casos, que es lo que satura los sistemas de salud. No es la cantidad de casos lo que preocupa, sino la velocidad en que eso se produce”, aseguró.

Cuando un paciente moderado requiere de internación “puede llegar a estar unos diez días. Y cuando es grave esa internación está durando más de un mes. Es decir que el aumento rápido de casos satura los servicios de salud. Hoy en Junín estamos lejos de la posibilidad del colapso”, informó.

Al respecto, informó que hoy cada dos semanas se duplican los casos en la Región Sanitaria: “Es un dato que hay que tener en cuenta, porque muchos de los pacientes tienen como referencia a Junín, tanto en el sector público como en el privado”.

Por ejemplo, “Chacabuco tuvo un aumento relativamente rápido pero pudo achatar la curva, lo que permitió una respuesta más adecuada, que no se puede comparar con la situación de Viamonte y Junín”, agregó.





Circulación comunitaria

“Nos parece que el parámetro de la circulación comunitaria es un dato que, para las poblaciones relativamente chicas, pierde bastante valor. En una pequeña población es muy fácil conectar casos, por lo cual llegar al 60%, que es lo que se requeriría para determinar la circulación comunitaria, estaría la totalidad de la población afectada”, reconoció Herce.

“Me parece que es mucho más importante la velocidad de ascenso y duplicación a tener como dato la circulación comunitaria. Deberíamos tomar otros indicadores para hablar de la gravedad de la situación”, confirmó.

La idea de mostrar estos datos tiene que ver con evaluar nuestra situación epidemiológica y aportar esta información para las decisiones políticas, porque entre enfermarse y no enfermarse está la política”, destacó.

Los picos de la pandemia “se conocen cuando la pandemia termina y es una expectativa muy difícil de calcular. Eso depende exclusivamente de las medidas que se puedan tomar, como la del asilamiento o cuando las curvas se amesetan”.

El grupo más afectado: de 20 a 60

Por su parte, el secretario de Salud municipal, Dr. Carlos Lombardi, explicó que los datos estadísticos ya fueron presentados al intendente Pablo Petrecca y que se tomaron medidas restrictivas en algunas de las áreas.

“La toma de decisiones políticas guía y pone límites en algunas acciones comunitarias, pero no pueden actuar sobre las decisiones individuales. Acá es donde nosotros que tenemos que poner foco”, destacó.

“Esto de ser pro- o anticuarentena es una cuestión ideológica que se ha dado en Argentina y me parece que no aporta demasiado. En cada lugar se tiene que hacer un análisis de la situación epidemiológica local para ir tomando acciones, no solo en lo sanitario sino con el asilamiento preventivo”, sostuvo.

“Hoy el grupo etario más afectado es el que va de los 20 a 60 años. Pero si el número ese sigue aumentando, existe el riesgo de comprometer a grupos mucho más vulnerables, como son los adultos mayores. En ese sentido hubo hogares con algunos casos y hemos actuado”, finalizó.





Evitar reuniones

En su turno, el director del Hospital Interzonal, Sebastián Meneses, destacó y agradeció el trabajo del personal de la salud como médicos, bioquímicos y epidemiólogos en este contexto de pandemia, y honró “a los más de 70 mil fallecidos trabajadores sanitarios”.

“El objetivo de esta Mesa es brindarle las herramientas al Intendente desde un ámbito técnico para que desde la política tome las decisiones que crea convenientes. Hago un llamado a la sociedad para que evitemos las reuniones sociales, que se ha demostrado firmemente que son un disparador de los números de casos”, manifestó.

“Respecto al uso de plasma, hemos tenido la posibilidad de tratar a cuatro personas con resultados satisfactorios, que es lo más promisorio que hay hasta que tengamos la vacuna disponible. También se utiliza el corticoides y algún anticoagulante para los casos más graves”, concluyó.

Un sistema solidario

“Por ahora no hay tratamiento específico, y no está la vacuna. Por lo tanto, lo que ha dado resultado es la solidaridad y el aislamiento. Ninguna enfermedad es individual y son comunitarias”, destacó el director asociado del HIGA, Dr. Marcos Jaureguizar.

“Por supuesto que las pandemias de la historia de la humanidad siempre terminaron afectando muchísimo más a los que menos posibilidades tienen. Nosotros tenemos un sistema de salud que es solidario con la población de Junín y de otras regiones sanitarias”, agregó.

“Y quiero destacar que el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. Cuando se desdibuja eso, entramos a competir en argumentos que, en líneas generales, la gente que plantea la no cuarentena utiliza argumentos falaces”, subrayó.

