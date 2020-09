Sin diferimiento de pago y en cuarentena, la factura de gas llegó más abultada

Los usuarios de gas realizaron reclamos y consultas al comprobar que las facturas del servicio llegaron con grandes diferencias respecto del mes anterior.

Ante ello, TeleJunín Noticias consultó a Pablo Torres, director del Grupo Servicios Junín, quien remarcó algunas de las cuestiones que echan luz sobre esta gran diferencia en la facturación que se registra este mes de septiembre.

Sin diferimiento, en cuarentena

En principio, el titular de la empresa se refirió a una cuestión estacional, que se produce todos los años: “Sobre las facturas que están llegando ahora, el estado está tomado desde dos meses hacia atrás, por ende las anteriores otros dos meses para atrás, y todavía no hacía tanto frío”, detalló.

Como segunda cuestión, remarcó que “este invierno fue mucho más crudo que el invierno del año pasado, por lo que los consumos fueron un poco superiores”, y a ello agregó la cuarentena, “que hace que estemos mucho más tiempo en casa, hay mucha más gente que cocina, usamos más la calefacción que cuando no estamos”.

Desde mayo de 2016 se hizo una obra en Bragado y Junín que tiene caudal suficiente. Además estamos trabajando para ampliar. No hubo problemas en el suministro, a pesar de que fue más crudo.

Torres explicó especialmente que también hay una cuestión clave a tener en cuenta: se trata del diferimiento que se había realizado el año pasado para el pago de facturas.

“El año pasado, en las tarifas se difirió un porcentaje, que era el 22% de la factura, para después de octubre. Eso no pasó este año y estamos pagando una factura plena que el año pasado no pagamos; pagamos el 22% de cuatro facturas en cinco cuotas a partir de octubre, en realidad de noviembre, y terminamos de pagar en marzo o abril de acuerdo al corte de la facturación de este año”, explicó: “Entonces, de arranque, la factura es un 22% más grande que el año pasado, porque no estuvo el diferimiento”.

Asimismo, el director del Grupo Servicios Junín destacó que “desde abril de 2019 no hay aumento de tarifa de gas” y tampoco se registraron problemas en el suministro.

“Desde mayo de 2016 se hizo una obra en Bragado y Junín que tiene caudal suficiente. Además, estamos trabajando para ampliar. No hubo problemas en el suministro, a pesar de que fue más crudo”, resaltó el Dr. Torres.

--

--> Lee el diario tal como salió impreso