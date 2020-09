Reducen el horario comercial en Junín para bajar la circulación y los contagios

Frente al avance de los contagios de Covid-19 en Junín, el municipio dispuso reducir el horario de las actividades comerciales, deportivas y culturales.

La medida fue anunciada por el intendente Pablo Petrecca ante representantes de los sectores comerciales, gastronómicos, deportivos y gremiales y tiene como objetivo reducir la circulación de personas, “sin paralizar la actividad económica y cuidando el trabajo de los juninenses”, aseveraron.

A partir de hoy, la actividad comercial funcionará hasta las 16, mientras que las esenciales y las deportivas estarán habilitadas hasta las 17, se informó. En tanto, el sector gastronómico podrá tener abiertos sus salones hasta las 16 y trabajar con la modalidad de retiro en el mostrador hasta las 22 y con entregas a domicilio hasta las 24.

"Siento un gran orgullo por la calidad de los dirigentes y las instituciones de nuestra ciudad, referentes con los que en algún momento hemos tenido diferencias y que ante esta situación de crisis demuestran su buena madera y se comprometen por el bien de la ciudad. Hoy hemos realizado una nueva reunión con todos esos referentes y todos han acompañado esta decisión que estamos tomando como gobierno", afirmó el jefe comunal.

Es preferible reducir una hora a ingresar a Fase 3 y tener que cerrar. Raúl Parejas. Presidente de la SCIJ.

Hay un brote importante y es necesario ser responsables. Federico Melo. Secretario general del SEC.

Y añadió: "Me llena de orgullo ser juninense y ser intendente en este momento, estando acompañado por un montón de referentes e instituciones que, como nosotros, ponen en primer lugar a la ciudad, a la salud y al cuidado de las fuentes laborales. Esta decisión busca darle un mensaje a la comunidad de que no está todo bien, de que hoy más que nunca debemos reducir la circulación de las personas y, por sobre todas las cosas, tener mucha responsabilidad y conciencia colectiva, siendo solidarios con los que más necesitan", agregó.

“Evitar las reuniones sociales”

Respecto de la situación en la ciudad, Petrecca dijo: "Entendemos que el virus tiene una contagiosidad muy rápida, lo estamos viendo en estos días, con un aumento significativo de casos. Ante esto, la única herramienta que tenemos es respetar las medidas que son: usar el cubreboca y nariz; lavarnos las manos permanentemente; no compartir mates, ni botellas ni ningún utensilio; no estar más de 15 minutos en contacto con otra persona y respetar el distanciamiento de dos metros entre las personas. Pero, por sobre todas las cosas, evitar las reuniones sociales".

"Las estadísticas indican que la mayor cantidad de contagios han tenido que ver con ese tipo de encuentros, por esto, llamo a toda la comunidad a ser responsables, a cuidarnos y evitar las reuniones sociales, que son instancias en las que uno se relaja y no respeta las medidas de seguridad sanitarias", remarcó.

"Todos van a encontrar en mí a un intendente trabajando por Junín, para cuidar la salud y defender las fuentes laborales y los sueños de miles de familias emprendedoras, que ponen el lomo todos los días junto con sus empleados. Con ellos seguiremos trabajando codo a codo. Nuevamente, agradezco a todos los que participaron de esta reunión y entendieron la situación que estamos viviendo, acompañando las medidas que hemos tomado", afirmó.

“Evitar retroceder”

Respecto a las medidas tomadas, Petrecca dijo: "Lo que buscamos es reducir el movimiento de personas, evitar las reuniones sociales y dar un mensaje de concientización, para evitar retroceder y tener que cerrar muchas actividades lo que redundaría en un daño a la economía. No queremos llegar a eso y, si los casos siguen aumentando, quizás tengamos que ir a etapas más restrictivas. El mensaje es hoy más conciencia, más responsabilidad y más solidaridad".

Como se mencionó, las medidas tienen que ver con una reducción de horario en los sectores comerciales, deportivos, culturales y eclesiásticos de la ciudad. La actividad comercial estará habilitada hasta las 16, las actividades deportivas y esenciales hasta las 17 y el sector gastronómico podrá tener abierto sus salones hasta las 16, pero podrán continuar con el retiro en el mostrador hasta las 22 y el delivery hasta las 24. Según se comunicó, esta nueva medida rige hasta el 15 de septiembre, más allá de que habrá una evaluación permanente de la situación epidemiológica.

Para finalizar, Petrecca indicó que "esta situación que estamos atravesando nos obliga hoy, más que nunca, a no bajar los brazos, no relajarnos y seguir cumpliendo con todas las medidas sanitarias, que son fundamentales para reducir los contagios. Quiero agradecer a todos los vecinos el esfuerzo hecho hasta aquí, por la comprensión y pedirles un esfuerzo más".

Dirigentes gremiales, del sector comercial, industrial, gastronómico, referentes eclesiásticos, del sector agropecuario, deportivos y culturales fueron los convocados a la reunión y que asistieron en casi su totalidad.

Voces de dirigentes

Tras la reunión, los presentes expresaron su acuerdo con las medidas anunciadas por el intendente. Tal es el caso de Federico Melo, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), quien manifestó: "En principio celebramos estas medidas de prevención que ha tomado el municipio. Entendemos que hay un brote importante de casos en la ciudad y es necesario dar un mensaje a la sociedad de ser prudentes y responsables, porque en los ámbitos laborales es permanente el control del cumplimiento de los protocolos, pero la sociedad debe entender que es importante evitar los encuentros sociales para que la situación no se complique más, desde lo sanitario y desde lo económico".

Si esto se agrava, el paso siguiente es cerrar todo. Víctor Casella. Titular de la Cámara Hotelera

En la construcción no tenemos infectados, solo uno en Ruta 7. Eduardo Diotti. Titular de la Uocra.

Por su parte, Miguel Gauna, del Sindicato de Choferes, sostuvo que "nosotros llevamos adelante una actividad esencial y hasta aquí hemos sufrido un solo caso, porque se cumple con todo el protocolo y las medidas. En los comercios también se cumplen las medidas de prevención, pero por la irresponsabilidad de aquellos que mantienen encuentros sociales numerosos, se producen los contagios y es imposible controlar por parte del municipio y la Policía, a pesar de la tarea impresionante que llevan adelante. Muchos actúan con irresponsabilidad sin darse cuenta del daño que producen en la salud y la economía".

Raúl Parejas, presidente de la Sociedad Comercio e Industria, expresó: "Estamos agradecidos por la convocatoria y entendemos esta decisión. Esto es un llamado de atención porque es preferible reducir una hora a ingresar a Fase 3 y tener que cerrar. Debemos ser todos responsables y entender que esto depende de todos, porque lo que venga puede ser peor".

El padre Carlos Olguín valoró el encuentro "como muy positivo, ya que las medidas anunciadas son más que prudentes, consensuadas y tendientes a cuidarnos, apelando a la responsabilidad de cada uno y social. Yo me siento responsable de la gente que me rodea y los que me rodean son responsables de mi salud, esa es la síntesis y la responsabilidad que debemos tener para poder superar este momento".

En tanto, Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica, dijo que "siempre son positivas estas reuniones porque nos hacen sentir incluidos y podemos manifestarnos nosotros. La gastronomía está atravesando una situación muy crítica, porque hay sectores que no van a poder abrir de nuevo al cerrarse a las 16, pero creemos que es necesario". Luego, indicó: "Tenemos que acompañar esta decisión del intendente, porque si esto se agrava, el paso siguiente es cerrar todo".

"Lo fundamental ahora es evitar la circulación de la gente y, sobre todo, darle el mensaje a la comunidad de que no estamos bien, que el problema es grave y tenemos que tomar conciencia sobre eso", destacó.

También se manifestó al respecto Eduardo Diotti, secretario general de la Uocra Junín, quien expresó: "Lo que nos manifestó el intendente es algo que pensamos todos, en algunos casos nos hemos relajado. En la construcción no tenemos infectados, solamente uno en la Ruta 7 que fue aislado y se le hizo el hisopado a los compañeros y por suerte no hubo más contagiados". Además, afirmó que "a veces pasamos por las obras y hay compañeros sin barbijo, yo sé que es incómodo para trabajar, pero es fundamental para que cuiden su salud y la de sus familias".

"Seguiremos en esta lucha para que no se vuelva a Fase 3, porque eso implicaría el cierre de construcciones privadas, algo que nos costó mucho abrir", agregó Diotti.

Por su parte, Julio Gómez, presidente de la Asociación Atlética Los Flamencos, mencionó: "Son medidas que había que tomar. Reduciendo una hora algo puede mejorar, sobre todo por el impacto social".

